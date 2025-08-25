Ez az a fontos mutató, amiben Magyarország megelőzte Németországot

A munkanélküliség és a munkaerőhiány komoly problémát jelent a kontinensen. Az Európai Unió (EU) statisztikai hivatala, az Eurostat becslése szerint 2025 májusában mintegy 13,1 millió munkanélküli volt az EU-ban. Ennek ellenére több millió állás továbbra is betöltetlen: az idei második negyedévben csak Németországban több mint egymillió, Franciaországban pedig félmillió – mutatott rá elemzésében az Euronews Business. Magyarországon már valamivel jobb a helyzet.
Az álláshiány olyan fizetett pozíció, amely újonnan jött létre, üres, vagy hamarosan üres lesz, és a munkaadó aktívan keres rá jelöltet a vállalaton kívülről. Az álláshiányráta (JVR) azt mutatja meg, hogy az összes munkahely mekkora hányada üres. Például 3 százalékos arány azt jelenti, hogy 100 állásból 97 foglalt, 3 pedig üres – magyarázta az Euronews.
2025 második negyedévében az Európai Unióban az álláshiányráta 2,1 százalék volt, enyhén csökkent az előző negyedévi 2,2 százalékhoz és az előző év azonos időszaki 2,4 százalékhoz képest.
A munkaerő-kereslet Északnyugat-Európában a legnagyobb, míg Kelet- és Dél-Európában alacsonyabb.
Az arány Romániában volt a legalacsonyabb (0,6 százalék), majd Spanyolországban és Lengyelországban (0,8 százalék), míg a legmagasabb Hollandiában (4,2 százalék), Belgiumban (4,1 százalék), valamint Ausztriában és Norvégiában (3,4 százalék). Németországban és Franciaországban az arány 2,5 százalék, míg Olaszországban 1,7 százalék.
Magyarországon ez a ráta 2,1 százalék volt.
Betöltetlen állások száma szerint Németország állt az élen 1,05 millió üres állással a 30 vizsgált ország (EU, jelölt államok, Egyesült Királyság, EFTA) közül.
Az Egyesült Királyság a második 781 ezerrel, Franciaország pedig a harmadik 504 ezerrel. Ausztriában 148 ezer, Spanyolországban 145 ezer, Lengyelországban pedig 101 ezer üres állás van. A lista végén Izland (5 ezer), Luxemburg (7 ezer) és Málta (8 ezer) áll.
Magyarországon 68 459 darab betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván a második negyedévben.
Az Eurostat szerint az álláshiányráta a be nem töltött pozíciókat és a készségbeli eltéréseket tükrözi, azaz a munkaadók nem találnak megfelelő képzettségű dolgozót. Egy 2023-as ManpowerGroup-felmérésben a 21 vizsgált európai ország munkaadóinak 75 százaléka jelezte ezt. Az arány Németországban és Görögországban volt a legmagasabb 82 százalékkal.
