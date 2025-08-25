Háborús raliban a védelmi részvények

Világszintű fegyverkezés – számokban

Nézzük meg, hogyan alakultak a globális védelmi kiadások 2024-ben. Ehhez talán a legjobb forrás a SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) független, nemzetközi kutatóintézet adatbázisa . A SIPRI adatai szerint 2024-ben világszerte 2 718 milliárd dollárt költöttek katonai célokra, ami reálértéken 9,4 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Ez a hidegháború vége óta a legnagyobb éves növekedés a katonai kiadásokban, és azt jelenti, hogy jelenleg a globális GDP 2,5 százalékát teszik ki ezek a ráfordítások.

Továbbá a 2024-es 2 718 milliárd dolláros érték azt jelenti, hogy 1998 óta reál értelemben több mint duplázódtak a katonai kiadások globálisan.

A kutatás alapján a növekedés fő motorja Európa volt, ugyanis a régiós katonai kiadások (Oroszországgal együtt) 17 százalékos, azaz közel 100 milliárd dolláros reálnövekedéssel 693 milliárd dollárra ugrottak. Ezen belül is érdekes megvizsgálni Oroszországot, ahol 38 százalékot emelkedtek a katonai ráfordítások, így 2024-ben már a GDP 7,1 százalékát tették ki a SIPRI adatai szerint. Azonban Ukrajna költése a legmeghatározóbb GDP arányában, ugyanis az ország 64,7 milliárd dolláros katonai kiadásai az ország GDP-jének 34 százalékát teszik ki.

Érdekes továbbá kiemelni egy-két ázsiai országot, például Kínát, amely az elmúlt 30 évben reál értelemben folyamatosan növelte katonai kiadásait és tavaly is 7 százalékkal emelte ezeket 314 milliárd dollárra, viszont ez az összeg az ország GDP-jének csupán 1,7 százalékát teszi ki.

Egy másik izgalmas példa Japán, ahol a katonai ráfordítások 2023-as dollárban számolva gyakorlatilag stagnáltak vagy csak enyhén emelkedtek a 90-es évek eleje óta. Már 2017 után is volt egy kisebb ugrás, azonban 2023-ban és 2024-ben tapasztalhatunk egy jelentős ugrást ezen a területen, ugyanis a 2022-es értékhez képest 2024-re reál értelemben közel 40 százalékkal növekedett a katonai jellegű ráfordítások összege a SIPRI adatai szerint. Így a korábban a GDP kevesebb mint 1 százalékát kitevő ráfordítások szinte 1,4 százalékot értek el.