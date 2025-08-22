Deviza
ÜZLETRE HANGOLUNK
VG Vidcast
kiberbiztonság
NIS2
számítástechnika
irányelv
Európai Unió
informatika
hacker

NIS2: nem csak a bírság fenyegeti a cégeket, ha nem felelnek meg az uniós irányelvnek (x)

A NIS2 irányelv egy kiberbiztonsági szabályrendszer, melynek célja, hogy a közepes- és a nagyvállalatok hatékonyan kezeljék a növekvő szabályozási és biztonsági kihívásokat. Azonban nem csak egy új szabályozás, hanem érdemi jógyakorlatokat ad a kiberfenyegetések elleni hatékony védekezésben. Az irányelvnek való megfelelés, valamint az auditorokkal kötendő szerződéskötés határideje közel van. Amennyiben az érintett cégek elmulasztják bármely határidőt vagy nem felelnek meg a NIS2-nek súlyos bírságra számíthatnak.
A podcast vendége: Bonifert Tamás, a NETI Kft. információbiztonsági igazgatója
Szerkesztő: P. A. R.
2025.08.22, 18:58

A kiberbiztonság kulcsfontosságú az üzleti életben, és erre a szabályozók is reagálnak. 2022-ben az Európai Unió megalkotta a NIS2 (Network and Information Security Directive 2.0) irányelvet, melynek célja a közösségben működő vállalatok informatikai rendszerei biztonságosak legyenek. Az irányelvet az uniós tagállamoknak kell átültetni a nemzeti jogba és ez 2024-ben Magyarországon is megtörtént. Augusztus végével lejár a határidő az érintett cégek számára, hogy elindítsák a NIS2 irányelvnek való megfelelésük folyamatát.

A NIS2 szabályozásról a NETI Kft. információbiztonsági igazgatójával beszélgettünk a VG Podcastban:

A NIS2 hatálya alá azok a közép-, vagy nagyvállalatok tartoznak, melyek fontos szolgáltatásokat nyújtanak. Érintettek többek között az energia-, víz-, egészségügyi vagy közlekedési szolgáltatók.

Két nagyon fontos határidővel kell számolnia az érintett cégeknek. Egyrészt a vállalatoknak szerződést kell kötniük egy auditorral, amely a szabályoknak megfelelően elvégzi majd a kiberbizonsági ellenőrzést. Erre 2025. augusztus 31-ig van lehetőség. Ezt követően az auditot 2026. június 30-ig kell elvégezni.

Fontos, hogy a NIS2-nek való megfelelés nem csak azt jelenti, hogy a cég megússza bírságot, hanem más pozitív hatásai is vannak. A rendszerei védettebbek lesznek a támadásokkal szemben, az ügyfeleik bizalma erősödik, megspórolhatják kibertámadásokkal járó váratlan költségeket. Nem utolsó sorban azt is ki kell emelni, hogy a NIS2-nek való megfelelés előnyt jelent bizonyos pályázatoknál.

A VG Podcastban részletesen kifejtettük, hogy mit kell tudni a NIS2-ről és a legfontosabb határidőkről:

  • Mi az a NIS2? (01:10)
  • Ki tartozik a NIS2 hatálya alá? (02:50)
  • miért éri meg megfelelni a NIS2-nek? (04:30)
  • Miért jár a bírság? (07:00)
  • Ki segíthet összehangolni a működést a NIS2-vel? (08:40)
  • Milyen problémákat előzhetünk meg a NIS2-vel? (11:20)
  • Hogyan működik egy NIS2 audit? (19:20)
  • Melyek a legfontosabb határidők? (22:20)

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

