Rendkívüli: zátonyra futott egy hatalmas óceánjáró a Földközi-tengeren 8000 emberrel a fedélzetén, az olasz partiőrség megkezdte az MSC mentőakcióját - videón a hajó

Zátonyra futott az MSC World Europa nevű óriási sétahajó Olaszország partjainál, Ponza szigetéhez közel, Róma és Nápoly között hétfőn. A fedélzeten 8585 fő tartózkodott, közel 6500 utas és a több mint 2 ezer fős személyzet.
Az RTL beszámolója szerint az olasz partiőrség közölte, hogy a hajó állapota stabil, és mind az időjárás, mind a tenger körülményei kedvezők, a fedélzeten biztosították az ellátást generátorok segítségével. Az MSC Cruises birtokában lévő, máltai zászló alatt hajózó óceánjáró útban Genovából Nápoly felé jelentett elektromos problémákat reggel 7:25-kor a motorjaiban, nyolc tengeri mérföldre a Tirrén-tengeren található szigettől.
Sajtóhírek szerint két vontatóhajó már úton van, hogy a tengeri óriást Nápoly kikötőjébe vontassák, miközben szakemberek a fedélzeten is vizsgálatokat folytatnak. Elővigyázatosságból pedig a partiőrség két járőrhajót és egy helikoptert is a térségbe küldött, miközben a helyzetet folyamatosan figyeli a tengeri mentési központ Civitavecchia kikötőjéből.
A népszerű turistahajó főként a Földközi-tengeren közlekedik, hét-tíz napos utakat megtéve, melyekre az online utazási irodák adatai szerint több száz, de van hogy ezer eurót meghaladó szintről is indulnak a jegyárak, időponttól és feltehetőleg foglaltsági szinttől függően.
Az MSC World Europa a társaság legnagyobb utasszállító hajója volt idén tavaszig, az MSC World America vízre bocsátásáig, és alig pár éve, 2022 decembere óta van szolgálatban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.