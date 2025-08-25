Deviza
EUR/HUF397.3 +0.48% USD/HUF339.44 +0.51% GBP/HUF458.72 +0.55% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF93.21 +0.44% RON/HUF78.62 +0.44% CZK/HUF16.19 +0.54% EUR/HUF397.3 +0.48% USD/HUF339.44 +0.51% GBP/HUF458.72 +0.55% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF93.21 +0.44% RON/HUF78.62 +0.44% CZK/HUF16.19 +0.54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,117.94 -0.37% MTELEKOM1,958 -0.31% MOL2,950 0% OTP30,580 -0.46% RICHTER10,600 -0.85% OPUS585 +1.54% ANY7,900 -0.25% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX9,208.7 -0.26% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,191.95 +0.21% BUX105,117.94 -0.37% MTELEKOM1,958 -0.31% MOL2,950 0% OTP30,580 -0.46% RICHTER10,600 -0.85% OPUS585 +1.54% ANY7,900 -0.25% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX9,208.7 -0.26% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,191.95 +0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
katasztrófa
msc
turizmus
hajó
zátony
turistahajó

Rendkívüli: zátonyra futott egy hatalmas óceánjáró a Földközi-tengeren 8000 emberrel a fedélzetén, az olasz partiőrség megkezdte az MSC mentőakcióját - videón a hajó

Az óriási turistahajó környezetében az időjárási és tengeri viszonyok is kedvezők. Az MSC World Europa az MSC Cruises második legnagyobb utasszállító hajója, és a világon is a top 10-ben van.
K. B. G.
2025.08.25., 15:33

Zátonyra futott az MSC World Europa nevű óriási sétahajó Olaszország partjainál, Ponza szigetéhez közel, Róma és Nápoly között hétfőn. A fedélzeten 8585 fő tartózkodott, közel 6500 utas és a több mint 2 ezer fős személyzet.

France msc europa cruise ship
Az MSC World Europa óriási turistahajó / Fotó: Hemis via AFP

Az RTL beszámolója szerint az olasz partiőrség közölte, hogy a hajó állapota stabil, és mind az időjárás, mind a tenger körülményei kedvezők, a fedélzeten biztosították az ellátást generátorok segítségével. Az MSC Cruises birtokában lévő, máltai zászló alatt hajózó óceánjáró útban Genovából Nápoly felé jelentett elektromos problémákat reggel 7:25-kor a motorjaiban, nyolc tengeri mérföldre a Tirrén-tengeren található szigettől.

A világ egyik legnagyobb hajója az MSC World Europa

Sajtóhírek szerint két vontatóhajó már úton van, hogy a tengeri óriást Nápoly kikötőjébe vontassák, miközben szakemberek a fedélzeten is vizsgálatokat folytatnak. Elővigyázatosságból pedig a partiőrség két járőrhajót és egy helikoptert is a térségbe küldött, miközben a helyzetet folyamatosan figyeli a tengeri mentési központ Civitavecchia kikötőjéből.

A népszerű turistahajó főként a Földközi-tengeren közlekedik, hét-tíz napos utakat megtéve, melyekre az online utazási irodák adatai szerint több száz, de van hogy ezer eurót meghaladó szintről is indulnak a jegyárak, időponttól és feltehetőleg foglaltsági szinttől függően.

Az MSC World Europa a társaság legnagyobb utasszállító hajója volt idén tavaszig, az MSC World America vízre bocsátásáig, és alig pár éve, 2022 decembere óta van szolgálatban.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
üveggyár

Reményt kapott a szívszorító állapotba került tokodi üveggyár – videó

Megszépülhet az egykori tokodi üveggyár.
10 perc
Imperial Holding

A 3 százalékos Otthonteremtő hitel, és ami mögötte van: az Imperial Holding szakértői véleménye (x)

Sokan saját ingatlanhoz juthatnak albérlet helyett – nálunk egy albérlet havi törlesztőjéből 90-110 nm-es kulcsrakész családi házad lehet.
1 perc
msc

Rendkívüli: zátonyra futott egy hatalmas óceánjáró a Földközi-tengeren 8000 emberrel a fedélzetén, az olasz partiőrség megkezdte az MSC mentőakcióját - videón a hajó

Az óriási turistahajó környezetében az időjárási és tengeri viszonyok is kedvezők.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu