Rendkívüli: zátonyra futott egy hatalmas óceánjáró a Földközi-tengeren 8000 emberrel a fedélzetén, az olasz partiőrség megkezdte az MSC mentőakcióját - videón a hajó

Zátonyra futott az MSC World Europa nevű óriási sétahajó Olaszország partjainál, Ponza szigetéhez közel, Róma és Nápoly között hétfőn. A fedélzeten 8585 fő tartózkodott, közel 6500 utas és a több mint 2 ezer fős személyzet.

Az MSC World Europa óriási turistahajó / Fotó: Hemis via AFP

Az RTL beszámolója szerint az olasz partiőrség közölte, hogy a hajó állapota stabil, és mind az időjárás, mind a tenger körülményei kedvezők, a fedélzeten biztosították az ellátást generátorok segítségével. Az MSC Cruises birtokában lévő, máltai zászló alatt hajózó óceánjáró útban Genovából Nápoly felé jelentett elektromos problémákat reggel 7:25-kor a motorjaiban, nyolc tengeri mérföldre a Tirrén-tengeren található szigettől.

A világ egyik legnagyobb hajója az MSC World Europa

Sajtóhírek szerint két vontatóhajó már úton van, hogy a tengeri óriást Nápoly kikötőjébe vontassák, miközben szakemberek a fedélzeten is vizsgálatokat folytatnak. Elővigyázatosságból pedig a partiőrség két járőrhajót és egy helikoptert is a térségbe küldött, miközben a helyzetet folyamatosan figyeli a tengeri mentési központ Civitavecchia kikötőjéből.

A népszerű turistahajó főként a Földközi-tengeren közlekedik, hét-tíz napos utakat megtéve, melyekre az online utazási irodák adatai szerint több száz, de van hogy ezer eurót meghaladó szintről is indulnak a jegyárak, időponttól és feltehetőleg foglaltsági szinttől függően.

Az MSC World Europa a társaság legnagyobb utasszállító hajója volt idén tavaszig, az MSC World America vízre bocsátásáig, és alig pár éve, 2022 decembere óta van szolgálatban.