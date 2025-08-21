Ez nagyon jót tesz a gazdaságnak: felpezsdíti a hitelpiacot az Otthon Start

Magyarországon továbbra is tartunk a hitelektől, azonban azt láthatjuk, hogy a lakossági hitelpiac dinamikája mégis erősödik, főként a jelzáloghitelek és a fogyasztási hitelek körében. A devizahitelezés rossz emlékei viszont még mindig ránehezednek a hitelpiacra, amit az is bizonyít, hogy Európában a lakosság eladósodottsága Magyarországon az egyik legalacsonyabb. Ezt a trendet némiképpen megtörheti a szeptembertől induló Otthon Start 3 százalékos hitel.
Az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője elmondta a Szaldóban, hogy a magyar lakosság az egyik legkevésbé eladósodott Európában. Az eladósodottság ebben az esetben nem pejoratív kifejezés. A hitelezés gyakorlatilag egy nagyobb költés megelőlegezése, és ezek a költések rendkívül fontosak a nemzetgazdaság számára. Az Otthon Start ezt az adatot javíthatja, bár Oszlay András szerint ez még nem jelenti azt, hogy hitelfelvételek tekintetében hazánk felzárkózna Lengyelországhoz vagy Szlovákiához.
A lakosság hitelállománya a GDP százalékát teszi ki Magyarországon. Régiós szinten ez 20 százalék Lengyelország, és 30 százalék Szlovákia esetében.
Arra a kérdésre, hogy az Otthon Start program meddig maradhat velünk, a szakértő azt mondta, hogy egyhamar nem merül ki ez a keret. Annyi biztos, hogy a lakosságban van egy félelem, hogy a 3 százalékos hitel csak ideig-óráig lesz elérhető, és ezért az ősszel már megrohanják a pénzintézeteket az igénylés miatt. Ezzel együtt a költségvetés bőven elbírja a program súlyát. Ráadásul egyéb kormányzati intézkedések is azt jelzik, hogy a döntéshozók hosszú távon terveznek ezzel a konstrukcióval.
