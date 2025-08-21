Deviza
EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.3 +0.78% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.12 +0.25% PLN/HUF93.11 +0.25% RON/HUF78.43 +0.5% CZK/HUF16.13 +0.1% EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.3 +0.78% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.12 +0.25% PLN/HUF93.11 +0.25% RON/HUF78.43 +0.5% CZK/HUF16.13 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15% BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
SZALDÓ indexkép MBH Bank
ÜZLETRE HANGOLUNK
Szaldó
hitel
MBH Bank Elemzési Centrum
munkáshitel
Otthon Start Program
hitelpiac
jelzáloghitel
babaváró
ingatlanpiac

Ez nagyon jót tesz a gazdaságnak: felpezsdíti a hitelpiacot az Otthon Start

A kedvezményes, 3 százalékos hitel megjelenése állóvízbe dobott kő lesz a hitelpiacon. Az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője elmondta, hogy Magyarországon még mindig rendkívül óvatos a lakosság a hitelekkel kapcsolatban. Európában az egyik legalacsonyabb az eladósodottságunk. Oszlay András szerint az Otthon Start felpörgetheti a hitelezést, különösen az idei év végén.
A podcast vendége: Oszlay András, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.08.21, 17:55

Magyarországon továbbra is tartunk a hitelektől, azonban azt láthatjuk, hogy a lakossági hitelpiac dinamikája mégis erősödik, főként a jelzáloghitelek és a fogyasztási hitelek körében. A devizahitelezés rossz emlékei viszont még mindig ránehezednek a hitelpiacra, amit az is bizonyít, hogy Európában a lakosság eladósodottsága Magyarországon az egyik legalacsonyabb. Ezt a trendet némiképpen megtörheti a szeptembertől induló Otthon Start 3 százalékos hitel.

A Szaldó friss epizódját itt hallgathatják meg.

 

Az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője elmondta a Szaldóban, hogy a magyar lakosság az egyik legkevésbé eladósodott Európában. Az eladósodottság ebben az esetben nem pejoratív kifejezés. A hitelezés gyakorlatilag egy nagyobb költés megelőlegezése, és ezek a költések rendkívül fontosak a nemzetgazdaság számára. Az Otthon Start ezt az adatot javíthatja, bár Oszlay András szerint ez még nem jelenti azt, hogy hitelfelvételek tekintetében hazánk felzárkózna Lengyelországhoz vagy Szlovákiához.

A lakosság hitelállománya a GDP százalékát teszi ki Magyarországon. Régiós szinten ez 20 százalék Lengyelország, és 30 százalék Szlovákia esetében.

Arra a kérdésre, hogy az Otthon Start program meddig maradhat velünk, a szakértő azt mondta, hogy egyhamar nem merül ki ez a keret. Annyi biztos, hogy a lakosságban van egy félelem, hogy a 3 százalékos hitel csak ideig-óráig lesz elérhető, és ezért az ősszel már megrohanják a pénzintézeteket az igénylés miatt. Ezzel együtt a költségvetés bőven elbírja a program súlyát. Ráadásul egyéb kormányzati intézkedések is azt jelzik, hogy a döntéshozók hosszú távon terveznek ezzel a konstrukcióval.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Továbbra is ódzkodik a magyar lakosság a hosszú távú hitelektől (02:00)
  • A magyar lakosság az egyik legkevésbé eladósodott Európában (04:30)
  • GDP-arányosan még messze van a lakosság hitelállománya a régiós országokhoz képest (07:30)
  • Az Otthon Start kondícióihoz semmi sem hasonlítható (08:30)
  • Nem merül ki egyhamar az Otthon Start kerete (12:30)
  • Megkophat a piaci alapú jelzáloghitelek fénye (18:30)

Korábbi műsorainkat ide kattintva hallgathatják meg.

 

Podcastok Vidcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu