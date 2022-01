Leketyegett a pandémia a Swatchnál, a világ legnagyobb órakészítő csoportja két számjegyű növekedéssel zárta a 2021-es pénzügyi évét. Árfolyamhatások nélkül számított forgalma 7,31 milliárd svájci frankra nőtt, ami 30,7 százalékos bővülés az előző évihez képest.

A többi között az Omega, a Tissot és a Longines márkáról ismert óra- és ékszergyártó 774 millió frankos adózott eredménnyel zárta 2021-et, szemben az egy évvel korábbi 53 milliós veszteséggel.

Üzemi marzsa pedig 14 százalékra nőtt, szemben a pandémiát megelőző 2019-es évben elért 12,4 százalékkal. Az 1,021 milliárd frankos üzemi eredmény meglepte még az optimista elemzőket is. A Vontobel statégája, Jean-Philippe Bertschy emellett a megugró, 1,033 milliárd frankos szabad készpénzállományt is pozitívumként értékelte, ugyanakkor a részvényajánlását egyelőre tartáson hagyta.

Fotó: Shutterstock

A Swatch részvényárfolyama 2,9 százalékos erősödéssel fogadta a gyorsjelentést. A részvény a pandémia kitörését követő lezárások idején mélypontra zuhant, ám onnan 59 százalékos erősödéssel tért vissza. Bertschy véleménye szerint

a részvény a versenytársakéhoz képest így is alulértékeltnek számít, de fényes jövő előtt áll, s akár vissza is térhet a svájci blue chipeket tartalmazó SMI indexbe, ahonnan szégyenszemre tavaly szeptemberben kipottyant.

A Cartier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Piaget óramárkákat birtokló, a bevételeit a luxus divatáru és míves ékszerek értékesítéssel kiegészítő Richemont csoport ugyanennyi idő alatt 128 százalékos erősödést villantott fel, igaz földrajzi lefedettségük és kereskedelmi csatornáik eltérőek, és a szupergazdagoktól kisebb a függésük. A Swatch piaci részesedése a Wilsdorf család alapítványának tulajdonában lévő elitkategóriás Rolexéhez képest is csökkent. Emellett az okosórák fokozódó konkurenciája is elszívó hatással van a keresletre. A cég tavaly 172 üzletet zárt be és 55 újat nyitott, emiatt dolgozóinak száma 3 százalékkal, 31 444 főre csökkent, amiben közrejátszott a Calvin Kleinnel folytatott több évtizedes együttműködésük lezárása is.

A társasághoz kapcsolódó hír, hogy az Omega a februári pekingi téli olimpia hivatalos időmérője, míg az idei őszi hangcsoui ázsiai játékokon a Tissot méri a részidőket, erre visszavezethetően a kínai kereslet erős megugrására számítanak a svájciak, akik valamennyi piacukon két számjegyű idei növekedéssel kalkulálnak.