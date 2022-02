A szállásszolgáltatók és vendéglátók az utazási kedv visszatéréséről, a járványt mellékhatásként jelentkező új fogyasztói szokásokról, megnövekedett bevételekről és fényes kilátásokról számoltak be friss gyorsjelentéseikben.

A rövid távú szállásfoglalásokat közvetítő Airbnb ugyan 352 millió dolláros veszteséget könyvelhetett el 2021-ben, ám ez a töredéke az utazási korlátozásokkal sújtott 2020-as évről kimutatott 4,2 milliárd dolláros mínusznak, sőt a tavalyi évzáró negyedév már 55 milliós profitot hozott a 2020 decemberében tőzsdére lépett cég számára.

Fotó: Shutterstock

A teljes szállásdíj-bevétel tavaly megduplázódott, 46,9 milliárd dollárt tett ki, amelyből szervező munkájáért kereken 6 milliárd dollár jutalék illette meg az Airbnb-t. Ez 77 százalékos bővülést jelent.

A vendégéjszakák száma szerényebb, 56 százalékos mértékben 300,6 millióra nőtt, ami jelzi azt is, hogy az egységnyi szobaárak a kereslet és a költségek bővülésének megfelelően messze az infláció felett nőttek.

A cégvezetés új trendet lát rugalmasabb munkavégzésre a pandémia idején rászokott dolgozók kötetlenebb mozgásában, tömegével vannak ugyanis Nyugaton olyanok, akik a nagyvárosokhoz közeli, de csendes környezetből jelentkeznek be munkahelyükre, ötvözve a kellemest a hasznossal.

Minden ötödik lefoglalt éjszaka olyanokhoz fűződik, akik legalább egy hónapra vették ki az adott magánszállást.

A vidéki foglalások 45 százalékkal ugrottak meg 2019-hez képest, míg az összes foglaláson belül a legalább egy hétre szólóak aránya alig marad el az 50 százaléktól. Az átlagos szobaár egy év alatt 20 százalékkal 154 dollárra emelkedett. Az Airbnb vezetése a folyó negyedévre 1,41 és 1,48 milliárd dollár közötti bevétellel számol, ami jócskán meghaladja a Refinitiv 1,24 milliárd dolláros elemzői konszenzusát.

A hátizsákos utazók mellett a luxuskategóriára vágyók száma és költése is alaposan megnőtt a pandémia visszaszorulásával. A Hilton szállodalánc egészében a szobakihasználtság a 2020. negyedévi 20,7 százalékról 61,3 százalékra javult egy év alatt, hasonló arányról kedvező tendenciákról számolt be kedden a Marriott-lánc is.

Fotó: WWW.STANDEHAAS.COM

A teljes tavalyi év a Hilton esetében 34 százalékkal magasabb, 5,8 milliárd dolláros bevételt hozott, ehhez a záró negyedév duplázódott teljesítménnyel, 1,8 milliárddal járult hozzá. A tavalyi nyereség pedig 407 millió dollár volt, szemben a 2020-as 720 millió dolláros veszteséggel. Az egy kiadott szobára eső átlagos napi bevétel 128 dollár volt tavaly.