Régóta várt újítást vezet be az Uber, hamarosan elérhetővé válik valamennyi ügyfél számára, hogy melyik osztályzatból hányat sikerült begyűjteni – számolt be róla a The Verge.

Ez az opció nemcsak a sofőrök, hanem az utasok számára is elérhető lesz, azaz

ezentúl az utas is láthatja, hogy hány ötcsillagos értékelést kapott, és hány sofőr értékelte a leggyengébb, egycsillagos osztályzattal.

A kétirányú értékelési rendszer hosszú évek óta működik a világ egyik legnagyobb közösségi taxis vállalatánál, és erősíti az Uber piacvezető pozícióját. Ez egyben erős kontrollt is biztosít a cégnek, hiszen a rosszul teljesítő sofőröket a kirúgás veszélye fenyegeti. Ezzel egyidejűleg a problémás, egyes osztályzatokat szorgosan gyűjtögető utasok is kitilthatók a platformról. Mostantól az ügyfelek is betekintést nyerhetnek abba, hogyan vélekednek róluk a sofőrök, ami segíthet számukra azon, hogy javítsanak viselkedésükön.

Fotó: Getty images

Az utasok számára az Uber-alkalmazás megújult adatvédelmi menüjében tekinthető meg számukra, ahol az átlagos értékelésük mellett szerdától már az egyes utak értékelését is megnézhetik.

Amennyiben a felhasználó gyenge eredménnyel szembesül, az Uber ad is néhány tippet arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthat az értékelésén. Többek között olyan javaslatai vannak az applikációnak, hogy mindig kapcsoljuk be az övet, ne várassuk meg a sofőrt, vagy épp hogy ne csapkodjuk az autó ajtaját.

Ezek azonban nem egy általános, mindenkinek bedobált tippek, hanem személyre szabott jó tanácsok.

Az Uber ugyanis 2017-ben bevezette azt a funkciót, amelynek segítségével a sofőrök megjegyzéseket fűzhetnek az értékelés mellé az utasok viselkedésével kapcsolatban. Itt olyan opciók közül lehetet választani, mint: „várakozási idő”, „türelem”, „utasok száma”, „hozzáállás”, „új útvonalat akart” vagy „egyéb”. Amennyiben egy utas 30 nap leforgása alatt kétszer kapja ugyanazt a jelzést, az Uber-alkalmazás megnyitásakor egy értesítés jelenik meg, amely tudatja vele, hogy mit kell változtatnia a viselkedésén.

Az Uber frissítette közösségi irányelveit is, amelyek tartalmaznak egy listát azokról a kirívó cselekedetekről, ami miatt kitilthatnak egy utast a platformról.

Vannak köztük magától értetődő dolgok is, mint például hogy ne rongáljuk meg az autót, ne sértegessük és támadjuk meg a sofőrt, valamint ne tegyünk a sofőrnek szexuális ajánlatokat se. Az Egyesült Államokban az Ubernél sofőrködő nők visszajelzései alapján ez utóbbi szabályt a férfi utasok gyakran figyelmen kívül hagyták.

Az új minősítés rendszer bevezetésével egyidejűleg az Uber közölte az a listát is, hogy mely városokban a legjobb, illetve a legrosszabb az utasok átlagos értékelése.

A legjobb utasokkal rendelkező amerikai városok:

San Antonio St Louis Nashcille Salt Lake City Kansas City

A legrosszabb utasokkal rendelkező amerikai városok: