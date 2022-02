Hétfőre virradóra érkezik a Richter negyedik negyedéves gyorsjelentése, a VG-konszenzusa szerint jelentős profitemelkedésről számol be a cégcsoport. Az adózott eredményvárakozások közt most nagy a szórás, a konszenzus szerint

meghaladhatta a 31 milliárd forintot a nettó eredmény, amely 45 százalékkal lenne több a referenciaidőszaki adatnál.

Az árbevétel (gyógyszergyártásból és nagykereskedelmi tevékenységből) 10,7 százalékkal 167 milliárd forint közelébe nőhetett. Alig van eltérés abban az elemzők között, hogyan alakult az üzemi eredmény (EBIT) : a várakozások szerint ezen a profitsoron 34,4 milliárd forintot könyvelhetett el a kőbányai központú társaság. Ha így alakul, akkor a negyedik negyedév 20 százalék feletti EBIT-marzzsal zárult. A társaság pénzügyi eredményének alakulást viszont másképp látják az elemzők, így nagyok a különbségek az adózott nyereség alakulásával összefüggésben, a konszenzus szerint 31,4 milliárd forint volt a tavalyi év utolsó 3 havában a Richter konszolidált nettó profitja.

Az elemzők gyakran hangsúlyozzák, hogy a negyedik negyedéves beszámoló mellett legalább ilyen fontos a folyó évre megállapított prognózis a menedzsment részéről, bár az év elején a menedzsment rendre konzervatív célkitűzéseket fogalmaz meg. Most az is felmerült az ukrajnai háborús beavatkozás miatt – mivel a Richter csoport éves árbevételének 20 százaléka Ukrajnából és Oroszországból érkezik –, hogy a gyógyszergyártó az éves előrejelzést netán későbbre halasztja. Volt már ilyenre példa, 2018 elején, akkor az Esmya gyógyszer hatósági vizsgálata miatt volt akkora a bizonytalanság, hogy csak hónapokkal később közölte éves bevételi terveit a gyógyszergyártó.

Most erről nincs szó, a VG kérdésére Beke Zsuzsa, a Richter kormányzati és PR kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta, hétfőn közzéteszik a főbb 2022-es bevételi és profitmarzs várakozásokat.

Az Erste Befektetési Zrt. előzetese szerint a negyedik negyedévben jól alakulhatott a Richter gyógyszerek oroszországi értékesítése, s mivel relatíve erős volt a rubel, az euróban számított forgalom 8 százalékkal 67 millió euróra bővülhetett. Abban nincs vita, hogy a leggyorsabban növekvő piac az amerikai a Richter számára, itt 30 százalék feletti lehetett bevétel növekedése 2020 záró negyedévéhez viszonyítva. A költségek az Erste számításai szerint nyomottak maradhattak, mivel a marketing tevékenység egy része az online térbe került át, ez pedig pozitív hatású az EBIT-re nézve. Pénzügy soron veszteségre számítanak az Erste elemzői, így ők csak szerényebb adózott eredményjavulást várnak.

Fotó: Róka László/MTI

„Erősen zárhatta az évet a Richter, a piac azonban inkább a menedzsment előrejelzésére figyel, amely a jelenlegi alacsony árfolyamok mellett még fontosabb” – olvasható a KBC Equitas eredményvárójában.

Hozzáteszik, a Richter 2022-vel kapcsolatban már közel 2 hónapnyi információ birtokában lesz, így akár az első negyedév kapcsán is viszonylag pontosabb előrejelzéseket adhatnak. „A devizahatások is alapvetően kedvezőnek tűnnek, mivel a rubel átlagosan 10 százalékkal volt erősebb a forinttal szemben a bázishoz képest, miközben a forint a dollárral szemben is átlagosan 5 százalékkal volt gyengébb. Emiatt a bevételek növekedését akár 3 százalékkal is megdobhatta a gyengébb forint. A fentieken túl arra számítunk, hogy a főbb régiókban forintban számolva továbbra is erős maradhatott a teljesítmény, ahogyan arra már a harmadik negyedévben is sor került” – vélekedett Cinkotai Norbert, vezető elemző.

A csütörtöki kereskedésben a Richter részvények 7000 forint alatt is jártak, később sokat javult a helyzet, amiben szerepe volt annak is, hogy az euró/forint kurzus 361-ről 10 forinttal emelkedett, ez pedig kedvező a magas exportkitettségű cégeknek.