Vajon tényleg itt az ideje már a vásárlásnak, vagy tanácsosabb várni még? Az biztosan óvatosságra int, hogy a tengerentúlon egy éve nem látott ütemben emelkedik a shortállomány. Egyre többen fogadnak a piac derekát átfogó S&P 500 index ellen. Alig egy hét alatt 8,6 milliárd dollárral nőttek az SPDR S&P 500 ETF Trust elleni shortpozíciók. De népszerűek most az opciók, melyek akkor fizetnek, ha tovább omlanak a részvénypiacok.

A shortosok szinte megszállták a tavaly még jól teljesítő techszektort.

Az esésre játszó befektetők 1,3 milliárd dollárral emelték az elmúlt hónapban a Tesla elleni tétjeiket, de az Nvidia esésére is 844 millió értékben fogadtak az elmúlt négy hétben. Ebben a hangulatban kellene értékelniük a befektetőknek a hazai parkett reprezentánsainak relatív olcsóságát.

Óriási a politikai kockázat, ráadásul ezt nagyon nehéz most árazni, vagyis hiába alulértékeltek a magyar blue chipek a fundamentumokhoz képest,

s hiába korrigált felfelé az OTP és a Richter, az orosz–ukrán konfliktus fellángolása újabb mélységekbe taszíthatja az árfolyamokat – mondta a VG-nek Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Aki szerint most az óvatosság a legfontosabb a befektetők részéről.

Fotó: Shutterstock

Azért is kiszámíthatatlan a piac – folytatta –, mert miközben a tengerentúlon egyre halmozódnak a shortpozíciók, a pandémia alatti gazdasági stimulusoknak köszönhetően még mindig jelentős pénzmennyiség pihen a partvonalon, mely a helyét keresi. Jó választás lehet most az inflációkövető papírok vásárlása, vagy az olajrészvényeké, mert ezek a cégek meglovagolhatják a geopolitikai feszültség nyomán fokozódó árhullámot. Érdekes a bankszektor is, mely ugyan az orosz–ukrán konfliktus éleződése esetén sokat veszíthet, de ha az infláció elleni jegybanki küzdelem beindítja a kamatemelési ciklusokat, akkor jelentős profitot könyvelhetnek a pénzügyi cégek.

Rövid távon izgalmas a mostani árszinten az OTP, mert március 4-én jelent a bank, s a negyedéves riport erős számokat ígér, ami pozitív momentum lehet

– mondta a VG-nek Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési üzletágának vezetője. Hozzátéve: ugyanakkor a kockázatok is jelentősek. A bankpapír orosz és ukrán kitettsége okán a háborús konfliktus nyomás alatt tartja az árfolyamot. Emellett az áprilisi parlamenti választások is bizonytalanságot hordoznak a hazai bankszektor számára. Most az egész magyar piac relatíve olcsó, akár a Magyar Telekomot, akár a Molt, akár a Richtert nézzük az OTP mellett. A Richternek jelentős az orosz kitettsége, s az oroszországi szankciók, illetve a rubel gyengülése erősen érintheti a magyar gyógyszercéget, ám a tengerentúli Cariprazine-sztori annyira hangsúlyos, hogy középtávon bőven ellensúlyozhatja a negatív orosz piaci hatásokat. Összességében: középtávon a Magyar Telekom, Mol, Richter hármas lehet ígéretes, míg az OTP-ben az utolsó negyedéves jelentés hozhat áttörést.

Annak ellenére, hogy puskaporos hordón ülünk, a piacok „megnyugvás” üzemmódba kapcsoltak, s ebben valószínűleg jelentős szerepe van, hogy a kitettséggel rendelkező részvények sok esetben annyit értékelődtek le, amennyit még a potenciálisan megvalósuló további negatív forgatókönyv sem indokol – vélekedett Miró József, az Erste vezető elemzője.