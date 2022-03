Amerikai fedezeti alapok kezelői is befagyasztják Roman Abramovics orosz oligarcha befektetéseit, miután a brit kormány zárolta a vagyonát.

Az SS&C Globe Op pénzügyi szolgáltató, melynek ügyfelei hedge fundok, közölte, hogy zárolták a Roman Abramovicsnak tulajdonított számlákat. Ezzel hiábavalónak bizonyultak Abramovics erőfeszítései, hogy likvidálja a befektetéseit.

Fotó: AFP

A Wall Street Journal értesülései szerint Abramovics, az elmúlt hetekben a New York-i székhelyű Concord segítségével másodlagos piacokon próbálta értékesíteni a különböző alapokba fektetett eszközeit. Ezt az alapkezelők is támogatták, mert szívesen szabadultak volna egy szankciókkal sújtott befektetőtől. Egyes hedge fund menedzserek még Abramovics befektetéseinek kényszerlikvidálását is fontolóra vették.

A korábbi szankciók, például Irán, Szíria vagy Észak-Korea ellen, sokkal kevésbé érintették az eszközkezelőket. Ám az orosz befektetők szoros és széleskörű kapcsolatban állnak a fedezeti alapokkal.

Már nem klubigazgató

Megfosztotta szombaton a Premier League Roman Abramovicsot a londoni Chelsea futballklub igazgatói tisztségétől. Az angol labdarúgó bajnokságok legfelsőbb osztályának rövid közleménye szerint a klubigazgatói tisztség ellátásának jogosultságát megvonó diszkvalifikációs döntés előzménye az, hogy a brit kormány a minap szankciókat léptetett érvénybe a Chelsea orosz tulajdonosa ellen.

A Premier League igazgatótanácsa szombati bejelentésében hangsúlyozza: a Chelsea az Abramovics klubigazgatói tisztségét érintő döntés után is folytathatja edzéseit és lejátszhatja soron következő mérkőzéseit, mivel ezt a brit kormány által külön kiadott, május 31-ig érvényes engedély lehetővé teszi.