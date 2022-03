Az ukrajnai háború kitörése óta nem kímélik a befektetők az OTP részvényeit, amelyek gyenge teljesítménye a régiós bankokkal összehasonlítva is szembetűnő. Hasonló méretű esést a Raiffeisennél láttunk, de a két bank alapjaiban más kitettséggel rendelkezik az orosz és az ukrán piaccal szemben.

Az OTP a februári csúcshoz képest csaknem 50 százalékos mínuszban is tartózkodott, a Raiffeisen pedig 60 százalékot esett.

Csakhogy míg az OTP esetében az orosz és az ukrán piac a profit mindössze 15 százalékát adja, a Raiffeisennél ennek aránya 40 százalék körüli, és van még némi belarusz kitettségük is. Vagyis az OTP sokkal nagyobbat esett, mint amekkorát a kitettsége indokolna, még akkor is, ha az említett két országban a leánybankok elengedésével számolunk mint legrosszabb forgatókönyv.

Fotó: Simon Móricz-Sabján

Itt valami más is van. Az orosz piac befagyása után a feltörekvő európai alapok pont a legnagyobb befektetéseikhez nem fértek hozzá, így aztán adták az összes többi kitettségüket, ami kellő likviditással rendelkezett ahhoz, hogy érdemi forráshoz juthassanak a befektetők. Az orosz részvények után pedig jellemzően az OTP a legnagyobb súlyú papír a feltörekvő piaci európai indexekben.

Vagyis egy likviditásvezérelt kényszerértékesítés zajlott az OTP piacán, aminek hatására az árfolyam lényegesen nagyobbat esett, mint azt a fundamentumok megváltozása önmagában indokolná. A Raiffeisen viszont az osztrák piacon van jelen, s a fejlett piaci indexek tagja, így a tőkekivonás őt nem érinti ilyen mértékben. Számos hasonlóságot fedezhetünk fel a 98-as orosz válsággal. Akkor szintén a befagyott orosz piac miatt zúdult eladási nyomás az OTP-re. Az akkori 60 százalékos esést szűk fél év alatt ledogozta a papír.

Az orosz részvények eltűnése rövid távon jelentős sokkot okozott, de hosszabb távon lehetőség is, hiszen jövő héttől az FTSE és az MSCI indexszolgáltató is kizárja az orosz részvényeket a feltörekvő piaci indexekből. Ezzel pedig az MSCI Emerging Markets Europe és az FTSE Emerging Europe All Cap indexben is az OTP válik a legnagyobb részvénnyé. Így hosszabb távon a feltörekvő piaci tőkeáramlások sokkal meghatározóbbak lesznek az OTP szempontjából. Ezzel pedig a magyar piac relatív tőkepiaci jelentősége is felértékelődik, remélhetőleg növekvő forgalmat generálva.