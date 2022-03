A reggeli 375-ös szintről jelentős erősödésbe kezdett a forint, az eurót kedd délelőtt 372,6 forinton jegyzik. A várakozásoknak és a nemzetközi tőzsdei hangulatnak megfelelően a tőzsde is jól teljesít, az OTP-részvények 2,3 százalékos pluszba kerültek.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Veszik a befektetők a Molt is, az olajtársaság papírjai 0,6 százalékkal drágulnak, ebben szerepet játszhat az is, hogy a hétfői 6,5-es zuhanás után stabilizálódott az olajpiac, megállt az esés, a várakozások szerint az OPEC+ hajthatatlan, nem hallgatja meg a keresleti oldal kívánalmait. Jól teljesít a Richter is, a gyógyszergyártó részvényei 1,4 százalékkal erősödnek. A BUX már a 45 ezer pontot közelíti, miután 1,5 százalékkal emelkedett.