Negatív rekordot döntött a Magyar Állampapír Plusz heti jegyzése, a lakossági befektetők március 7–11. között mindössze 12,9 milliárd forintért vásároltak az ötéves lejáratig megtartva évi 4,95 százalékos hozamot biztosító kötvényből. Arról persze nincs szó, hogy a lakosság elfordult volna az állampapírpiactól, egyszerűen csak kihasználják a lehetőséget, hogy magasabb hozamot kínáló állampapírok is elérhetők.

Mától egyébként két újabb állampapír kamata emelkedik, az Egyéves Magyar Állampapíré háromról 4,25 százalékra, míg a kétéves futamidejű Kincstári Takarékjegyé 4,5 százalékra, az eddigi 3,5 helyett. A minden hazai befektető számára elérhető államkötvények közül a legmagasabb éves kamata továbbra is a 2028-ban lejáró Prémium Magyar Állampapírnak (PMÁP) van.

Az első évben ez 6,6 százalék, az 1,5 százalékos kamatprémiumnak és az 5,1 százalékos 2021-es év átlagos inflációjának köszönhetően.

Sőt ez a kötvény jövőre még magasabb kamatot fizethet, ha csak valamilyen csoda folytán a 2022-es átlagos infláció nem csökken 5,1 százalék alá (a múlt hónapban éves szinten 8,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak).

A hosszabb futamidejű PMÁP népszerűségét az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) is látja:

a 2027-ben lejáró ötéves sorozatból ez év február végéig közel 216 milliárd forintnyit vásároltak a magyarok,

ezért a sorozat forgalmazásának utolsó hetére 50 milliárd forintos rábocsátásról döntött, így március 7-ig bezárólag a keret 300 milliárd forintra nőtt. A 2028/I sorozatszámú PMÁP-ot másnaptól lehet jegyezni, illetve megvenni, az egy évre szánt keretösszeg pedig 250 milliárd forint.

Fotó: Szabó Miklós

Hogy ezt kimerítik-e a vásárlók, nagyban függ attól is, idén hogyan alakul a hozamkörnyezet.

Az ÁKK pénteken megállapított hároméves referenciahozama évi 6,08 százalék, az ötéves 6,01 százalék, a tízéves pedig 5,76.

A hónapok óta emelkedő hozamkörnyezetben a másodpiaci hozamok is felfelé tartanak, egyre több korábban kibocsátott állampapír árfolyama csökkent annyival, hogy azokat most megvásárolva a lejáratig bőven 5 százalék éves hozam realizálható. Ilyen például a Magyar Államkötvények egy-egy sorozata, 2024-es és 2026-os lejáratokkal, ezek a papírok most 5,89 százalékos hozam mellett vásárolhatók meg. A zöldkötvények közül a leghosszabb futamidő fizet igazán jól, a 2051-es lejárat aktuális éves hozama 5,74 százalék.

Meglepő módon, rövid távon is lehet szép hasznot realizálni, például a 9 hónap múlva lejáró egyéves Diszkont Kincstárjegyekkel, amelyek aktuális hozama évi 5,6 százalék. Nem is csoda, hogy 136 milliárd forintnyit jegyeztek ebből a befektetők (a DKJ-t intézmények és bankok is megvásárolhatják). Ide, a középmezőnybe csúszott vissza a MÁP Plusz, amelyre a kereslet azért is eshetett vissza, mert az egykori szuperállampapírt egyre kevésbé éri meg 1-2 évre tartani, hiszen mától az új Egyéves Magyar Állampapír vagy a kétéves Kincstári Takarékjegy is versenyképesebb nála.

A várakozások szerint a MÁP Plusz stabil eleme marad a lakosság befektetési portfóliójának, hiszen ez a legrugalmasabb és legalacsonyabb költségek mellett fenntartható befektetés.

Enyhe lejtőn a régiós hozamok

A tízéves magyar államkötvény referenciahozama jelenleg 5,76 százalék, ami a Raiffeisen Bank pénteki elemzése szerint decemberre 5,1 százalékra mérséklődhet. A megegyező lejáratú cseh állampapírok hozama a múlt héten 3,8 százalékról 3,47-re ereszkedett le. Hasonló a trend Lengyelországban, ahol 5,1-ről 4,7 százalék alá csökkent a hozam. Romániában is fél százalékponttal lett alacsonyabb a referenciának tekintett tízéves papír hozama, pénteken 5,9 százalékon állt.