Jelentős mértékben, 36,4 százalékkal növelte profitját a BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ) az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, amit első sorban a mexikói leányvállalatának és az alacsony tartalékolási kényszernek köszönhet.

A spanyol bank nettó profitja 1,65 milliárd euró lett, ami még az elemzőket is meglepte, hiszen a legoptimistább prognózisok is mindössze 1,2 milliárdos profitot jósoltak. A rendkívüli eredmény annak tudható be, hogy Mexikóban és Törökországban már 2021-ben is jelentős mértékben növekedtek a kamatok, a trend pedig folytatódott 2022 első három havában is.

A nettó kamatbevételek 21 százalékkal nőttek éves alapon 4,16 milliárd euróra, a jutalékból származó bevételek 9,5 százalékkal 1,24 milliárdra emelkedtek. A bank Tier1-es tőkemegfelelési mutatója 12,7 százalékra csökkent márciusban a 2021 decemberében mért 12,75 százalékról. A BBVA részvényei 4,74 eurón forognak a madridi parketten, egy éves távlatban 4,3 százalékos pluszban állnak a papírok ám az idei mérleg 9,5 százalékos mínuszt mutat.