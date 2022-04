Egészen elképesztő interjút adott a Bloomberg Odd Lots című podcastjában Sam Bankman-Fried, a bahamai FTX kriptotőzsde vezetője. A népszerű platform élén álló fiatalember a kriptókhoz kapcsolódó decentralizált pénzügy (DeFi) által kínált egyik lehetőségét, a hozam termesztés egyszerűsített modelljét kívánta leírni, ám a magyarázat nem biztos, hogy pont úgy sikerült ahogy szerette volna.

A cégalapító a magyarázatot azzal kezdi, hogy a folyamat egy céggel indul, mely létrehoz egy dobozt, melyet mindenféle alapvető változások letéteményeseként reklámoznak. A dobozba pénzt lehet tenni, amiért cserébe pedig kriptozsetonokat kaphatunk. Az online egyszerűen csak monogramjáról ismert SBF ezután azzal folytatja, hogy a doboz mögött álló protokoll ezt követően ingyen ad a zsetonból azoknak, akik oda pénzt tesznek be.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Mint minden kriptoeszköznek, ennek a zsetonnak is lesz idővel piaci kapitalizációja, így az egyes zsetonoknak is lesz értéke, melyeket a dobozba pénzt tevők ingyen megkapnak. Ez tulajdonképpen a dobozba áramló pénz hozama, mely ha elég nagy másokat is arra ösztönözhet, hogy további pénzt öntsenek a dobozba. Azt azonban SBF is elismeri, hogy a zseton piaci értéke valamiféle varázslat eredményeként jön létre.

Ahogy egyre több pénzt raknak a dobozba, úgy a dobozban lévő pénzt szimbolizáló zsetonok értéke is feljebb kell, hogy menjen, ami a hozamokat is növeli, újabb tőkét vonzva be ezáltal, ami beindítja a mániát és tovább emeli az árfolyamot a végtelenségig. És mindenki keres a dolgon – zárja a magyarázatot a cégvezető.

A beszélgetés résztvevői igencsak megrökönyödve teszik fel a kérdést, hogy ez valójában nem egy piramisjáték-e, vagy épp hogy ez mennyire fenntartható, hogy kell-e, hogy az egész alapját adó zseton mögött legyen bármiféle gazdasági érveknek lenniük.

SBF válasza erre lényegében az, hogy ezek mögött a kérdések mögött sok az igazság, ám amennyiben mindenki elhiszi, hogy az adott zsetonnak van értéke, addig annak van értéke. Hozzáteszi, hogy a hagyományos, a pénz áramlásán, profiton és hasonlókon alapuló értékelések mellett egyre gyakoribb, amikor egy-egy dolog értékét csak a közmegegyezés adja, és ez nem csak a kriptókra jellemző, hiszen a Gamestop és az AMC részvények tavalyi, óriási száguldása is hasonló elveken alapult.

Alapvetően tehát amíg mindenki egyetért, hogy ezeknek az eszközöknek egyre többet kell érnie, addig azok egyre többet is fognak érni, ám SBF a dolog fenntarthatóságával kapcsolatban nem igazán tudott megnyugtató választ adni. A kriptók és a DeFi terjedése azonban a gyakorlatban mégis az alternatív pénzek terjedésében bízókat igazolta eddig.