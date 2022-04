A kriptovaluták szabályozása kapcsán kialakuló vitákban gyakran hozzák fel érvként, hogy az erre mutató lépések megfojtják az innovációt, így egyelőre ezek az eszközök számos szempontból továbbra is szabályozatlanok. Ugyanakkor a tévedni hajlamos embereket kiváltja a háttérben futó program megvesztegethetetlensége, így a kód lesz a törvény. Ez azonban sokszor nem szándékolt következményekhez vezet, mint azt a The Verge cikkében leírt történet is illusztrálja.

A Beanstalk Farms nevű decentralizált pénzügyi (DeFi) projekt úgy döntött, hogy a szervezet kormányzásával kapcsolatos döntésekről egy olyan szavazás dönt, ahol a szavazatok súlyát a kormányzati zsetonok száma adja meg. A DeFi-platformok egy másik szolgáltatását, a villámhitelt – ekkor a hitel visszafizetésére ugyanabban a blokkban kerül sor, amelyikben a felvételére – használta fel egy támadó, hogy kétharmados többséget szerezve hozzon meg egy olyan, általa kezdeményezett döntést, melynek keretében 182 millió dollárnak megfelelő kriptót adományoztak elméletileg Ukrajnának, valójában a támadónak.

Fotó: Luke MacGregor / Bloomberg via Getty Images

Miután az összeg a támadóhoz került, visszafizette az egymilliárd dollárnyi villámhitelt, és költségei után mintegy 80 millió dollárnyi hasznot könyvelhetett el. A Beanstalk, mely magát decentralizált hitelen alapuló stabil coin protokollként határozza meg, így el is vesztette az általa kibocsátott, bean nevet viselő eszköz és dollár 1:1 arányú átválthatóságát, az jelenleg 8 centért kapható.

A tolvaj a megszerzett zsetonokat főként etherre váltotta, annak

nyomait pedig a Tornando Cash nyomkövetést nehezítő, főként kriptotolvajok körében kedvelt alkalmazásával igyekezett eltüntetni.

A villámhitel adatai alapján a támadás mindössze 13 másodpercet vett igénybe. A megszerzett 80 millió dollárból a blokklánc elemzése alapján végül 250 ezer valóban elérte az Ukrajna által adományok számára létrehozott kriptotárcát.

A megtámadott Beanstalk elismerte, hogy támadás érte a platformot, ám mint írják, kockázati tőke nem áll mögöttük, így a kriptóikat hozam reményében náluk fialtató befektetők nem számíthatnak mentőcsomagra, és az eddigi tapasztalatok alapján a Tornado Cash valóban működik a nyomok eltüntetése céljából, tehát arra is kevés az esély, hogy a lopott pénzből tudják őket kárpótolni. A villámhitel és az egy dollár egy szavazat – a demokrácia definíciója a kriptobefektetők értelmezése szerint – alapú döntési struktúra között valóban feszül némi ellentmondás, azonban

tényleg kár lenne szabályozással tönkretenni az ilyen remek pénzügyi innovációkhoz vezető szektort.

A projekthez tartozó webes társalgóban, a Discordon sokan több tízezer dolláros veszteségről számoltak be. Ugyanakkor ha komolyan vesszük „a kód a törvény” elvet, a támadó tulajdonképpen semmi törvénybe ütköző dolgot nem tett.