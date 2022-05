Az európai autósokat és az amerikai szállítmányozók is megszenvedhetik a globális dízelhiányt, ami az infláció mérséklődésére vonatkozó piaci várakozásokat is felülírhatja – írja a The Wall Street Journal.

A globális üzemanyagszűkösség a mezőgazdaságtól a teherfuvarozásig a gazdaság számos területén okozhat problémákat, egyben tovább növeli az elszálló energiaárak miatt a fogyasztókra nehezedő árnyomást is. Az amerikai üzleti lap cikke szerint Európa különösen sérülékeny, a belengetett szankciók nyomán ugyanis hamarosan visszaeshet az orosz gázolajimport, amitől eddig is nagyban függött a kontinens.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban csütörtökön már sorozatban 14. nap döntött csúcsot a gázolaj kereskedelmi ára, gallononként mát 5,5 dollárnál is többet fizethettek a kutakon az autósok. Az üzemanyag ára idén ezzel már 56 százalékkal ugrott meg, felülmúlva a kőolaj raliját is.

A készletek ráadásul több évtizedes mélyponton vannak, különösen a keleti parton. Még azzal együtt is, hogy a helyi finomítókat lényegében csúcsra járatják.

Nem látok jelentős tartalékot a rendszerben az Egyesült Államokban

– hangsúlyozta a WSJ-nek Gary Cunningham, a Tradition Energy szakértője.

Mivel a tengerentúlon leginkább a tehergépjárművekbe tankolnak dízelt, így főként a szállítási költségek emelkedéséhez vezethet az üzemanyagdrágulás.

Európában – ahol a járműflotta jóval nagyobb részét adják a dízelmotoros autók – 88 százalékkal szöktek fel a nagykereskedelmi árak, amihez a pandémia alatt tovább szűkülő szűkös finomítói kapacitás mellett hozzájárult, hogy az ororsz-ukrán háború kitörése után számos nyugati cég leállt az orosz olaj vásárlásával.

Az üzemanyagellátási helyzet pedig várhatóan tovább romlik az orosz finomított olajtermékekre vonatkozó uniós szankciók élesedésével. Az Oroszországból származó gázolaj importja várhatóan már május 15-től csökken, ekkor lépnek életbe azok az uniós intézkedések, amelyek korlátozzák a kereskedőcégek üzletkötési lehetőségeit az orosz Rosznyeft Oil vállalattal.

Kelet-Németország veszélyben van

– mondta a lapnak Koen Wessels, az Energy Aspects olajtermékekért felelős vezető munkatársa.

A régió legnagyobb finomítója, a berlint is kiszolgáló schwedti egység ugyanis a Rosznyeft többségi tulajdonában van, és a Barátság vezetéken érkező orosz olajra van tervezve, termelése így jelentősen visszaesik, amint felhagy az orosz nyersolaj használatával. A szakértő szerint várhatóan a gdanski kikötőn keresztül alternaítv forrásból is kap majd nyerolajat, nincs olyan vezeték, amely nyersanyaghiány esetén nyugat felől megbízhatóan el tudná látni a finomítót nyersolajjal.

Wessels szerint elképzelhető, hogy Európa licitháborúba sodródik majd más államokkal, hogy olyan országoktól vásárolhasson gázolajat, mint India vagy Szaúd-Arábia.