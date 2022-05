A repesztéses technológiának köszönhetően a világ első számú földgázkitermelőjévé és második legnagyobb exportőrévé vált Egyesült Államokban az utóbbi hónapokban mindkét fő termelőbázison, az Appalache-régióban és Nyugat-Texasban is lelassult a növekedés annak ellenére, hogy az árak a háború kitörése óta mintegy 50 százalékkal emelkedtek a tengerentúlon is – írja a Reuters. A vállalatok a megfelelő csővezeték-infrastruktúra hiányával indokolják, hogy miért nem tudnak élni a piaci lehetőséggel.

Fotó: PAUL RATJE

A tavaly az amerikai földgázkészlet 37 százalékát felszínre hozó Appalache-régióban az energiaipari cégek szerint azért lassult a termelés bővülése, mert a Pennsylvaniát, Ohiót és Nyugat-Virginiát magában foglaló térségből induló új gázvezetékek építése nem várt akadályokba ütközött.



Elemzők azt jósolják, hogy a Texas-Új-Mexikó medencében is jelentős visszaesés várható jövőre, ha az energiacégek nem kezdenek itt is hamarosan új csővezetékek építésébe. Ebből az úgynevezett Permi-medencéből 2021-ben az összes amerikai gáz közel 20 százaléka származott.

Mindennek következtében az energetikai elemzők arra számítanak, hogy az irányadó gázár 2022-ben átlagosan 4,24 dollár lesz millió brit hőegységenként (mmBtu), ami az elmúlt nyolc év legmagasabb éves átlaga lenne. Lehet, hogy a szakértők még némileg derűlátók is, hiszen múlt héten, amikor Oroszország elzárta a gázcsapokat Lengyelország és Bulgária felé, már a 7 dollárt is elérte az Amerikában meghatározó Henry Hub földgáz-index kurzusa, ami 14 éve a legmagasabb ár volt. Sőt, ezt követően is csupán 6,5 dollárig ereszkedett vissza.

A legnagyobb európai gazdaságok mintegy napi 18,3 milliárd köbláb földgázt importálnak Oroszországból (1 köbláb = 0,0283 köbméter). Az Egyesült Államok jelenleg körülbelül napi 9,8 milliárd köbláb földgázzal egyenértékű LNG-t képes exportálni, miközben 1 milliárd köbláb durván 5 millió amerikai otthon fűtésére elegendő napi átlagban. Több vállalat szeretné növelni az exportot, de jelentős új LNG-exportkapacitás kiépítése legalább két évig nem várható.

Így aztán nem világos, milyen forrásból működnek majd az öreg kontinens kikötői közelébe tervezett LNG-t fogadó terminálok.

Mint ismert, Finnország és Észtország közösen tervez egy ilyen beruházást, míg Hamburg közelében német költségvetési pénzből épül egy hasonló létesítmény.

Az elmúlt évtized nagy részében az Appalache-régió volt az amerikai földgáztermelés motorja, amely 2010-2019 között évente átlagosan 36 százalékkal növelte teljesítményét. A csővezeték-építés azonban lelassult, és a termelés növekedése 2020-ban és 2021-ben átlagosan 4 százalékra esett vissza. Az EQT nevű vezető földgázkitermelő cég szerint mindaddig nem térhet vissza a lendületes növekedés, amíg nem készülnek el az új vezetékek.

Appalachia közelít kapacitása korlátaihoz

– emelték ki a Bank of America elemzői, akik úgy becsülik, hogy "alig vagy egyáltalán nem lesz termelésnövekedés", amíg új csövek nem kerülnek üzembe. Az egyik óriásprojektet, az Atlantic Coast csővezetéket 2020-ban törölték, miután a becsült 6-6,5 milliárd dollárról 8 milliárd dollárra emelkedtek a költségei.

Egy másik, régóta halogatott projekt, az Equitrans Midstream Corp 6,2 milliárd dolláros Mountain Valley vezetéke Nyugat-Virginiából Virginiába a folyamatban lévő perek miatt nem készülhetett el.

Nem sokkal szívderítőbb a helyzet a Permi-medencében sem, ahol a gázkitermelés 2012-2020 között évente átlagosan 17 százalékkal nőtt, majd tavaly 8 százalékra lassult.