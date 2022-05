Közel 20 százalékot raliztak csütörtökön a Macy’s csúcskategóriás áruházlánc, s több mint 20 százalékot a Dollar Tree és majdnem 14-et a Dollar General filléres bolthálózatok részvényei. A vártnál kedvezőbb gyorsjelentések felrázták a piacot, mely a Walmart és a Target múlt heti, csalódást keltő riportjai után már temetni kezdte a kiskereskedelmi szektort. Az amerikai vásárlók az inflációs nyomás ellenére is többet vásároltak az elegáns áruházakban és a filléres diszkontláncokban. Míg a kiskereskedelem középosztályra fókuszáló derékhada szenved, az üzleti kategóriák két végpontján virágzik az üzlet.

Fotó: John Nacion / NurPhoto via AFP

A fogyasztók még mindig költenek, de az ellenszél egyre hevesebb– mondta Jeff Gennette, a Macy’s vezérigazgatója, hozzátéve: az évi 75 ezer dollárnál magasabb jövedelmű, közepes vagy annál módosabb amerikai háztartásokat kevésbé befolyásolja az infláció. Amit alátámaszt, hogy a jómódú vásárlókat ellátó Costco Wholesale az értékesítés 10,8 százalékos bővüléséről számolt be az idei első negyedévben.

A Macy’s abból is profitál, hogy az irodákba való visszatérés és a korlátozások feloldásával a koncerteken, partikon való részvétel felértékeli az alkalmi ruhákat és az office-öltözékeket, melyek feleslegesek voltak a pandémia idején.Míg a Dollar boltok forgalmát jelentősen megnöveli, hogy a közepes jövedelmű háztartások nagyobb arányban fordulnak meg a diszkontokban, hogy ellensúlyozzák az élelmiszerek árának emelkedését. Továbbá az üzemanyagköltségek növekedésével felértékelődnek a lakóhelyhez közelebb eső kiskereskedelmi egységek.

A közepes jövedelmű vásárlókat kiszolgáló kiskereskedők azt látják, hogy az ügyfelek lemondanak a tartós fogyasztási cikkekről, s az olcsóbb termékekre helyeződik át a fogyasztásuk súlypontja. Ez áshatta alá a Walmart és a Target negyedévét is.



Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

A Wall Street Journal emlékeztetett, hogy a Dollar-láncok, amelyek gyakran kis csomagokban értékesítenek alacsonyabb árú termékeket, általában növelni tudják értékesítéseiket a gazdasági visszaesések idején. Legfontosabb vásárlóik az évi 40 ezer dollár jövedelemmel rendelkező amerikai háztartások.

Todd Vasos, a Dollar General vezérigazgatója azt mondta:Az alacsony jövedelmű törzsvásárlók most gyakrabban jönnek, de alkalmanként kevesebbet vásárolnak. Ám feltűntek a magasabb jövedelmű vevők, akik a távolabb fekvő, elegánsabb üzleteket helyettesítik a Dollar-boltokkal, s így spórolnak az üzemanyagon.