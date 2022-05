Tovább menetel a BUX, s a 3 százalékot is meghaladó emelkedéssel immár nemcsak a bő másfél százalékot produkáló német DAX-indexhez, de a térségi versenytárs varsói tőzsde közel két és fél százalékot menetelő WIG indexéhez képest is felülteljesítő. Igaz, 41 300 pont közeléből is igen távolinak tűnik a korábban letört 42 ezer pontos technikai szint.

Bár péntek délután az 5 milliárdos forgalommal közel 5 százalékot emelkedő OTP viszi a hátán a tőzsdét, még nem beszélhetünk igazi trendfordulóról. Folyamatos lecsorgást követően a csütörtöki kereskedésben a 10 ezer forintos szint alatt zárt az OTP árfolyama, majd pénteken visszakapaszkodott, de ezzel még nem hárult el teljesen a szignifikáns letörés veszélye.

Fotó: Simon Móricz-Sabján

A következő héten is erre a támaszra érdemes figyelni, egy tartósabb pozitív korrekció abban az esetben jöhet, ha a nemzetközi befektetői hangulat is javul. Ez esetben a 30 napos mozgóátlag lehet az első komolyabb ellenállás 10 774 forintnál. Míg a 10 ezer forintos támasz letörése esetén a 9360 forintos szint kerülhet célkeresztbe.

Az 1 milliárdos forgalommal 3 százaléknál többet emelkedő Mol izgalmas szintekre kapaszkodott, amennyiben felszúrt a 2817 forintnál húzódó 50 napos mozgóátlag fölé. Szignifikáns áttörés esetén jöhetne emelkedő hullám.

A Richter a 7000 forintos, míg a Magyar Telekom a 400 forintos szintet tesztelgeti. Mindkét papír 350 millió körüli forgalommal, ami csak a Telekom számára hízelgő.