A pandémiát követő ruhatárcsere 80 százalékkal lökte meg a Zara divatruházati láncot üzemeltető Inditex negyedéves profitját.

Az áprilissal zárult három hónapban 760 millió eurós adózott eredményt mutattak ki a spanyolok, amivel meghaladták a járványt megelőző békeév, azaz 2019 734 millió eurós adatát is.

Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP

Eközben bruttó marzsuk is tíz éves csúcsra, 60,1 százalékra ért, árbevételük pedig 36 százalékkal 6,7 milliárd euróra gyarapodott (két éve még 5,93 milliárd volt a negyedéves árbevétel), köszönhetően annak, hogy a 27 százalékkal megemelkedő költségeiket be tudták építeni az áraikba, és a felvevőpiac azt zokszó nélkül tudomásul vette.

A divatruházat iránti felfokozott kereslet elsősorban az Inditex európai és észak-amerikai piacán produkált extra bevételt, ennek is tudható be, hogy az 502 oroszországi üzletük márciusi bezárásával keletkező kiesést viszonylag könnyedén pótolni tudták. A távozásukkal járó költségek 216 millió eurót tettek ki, ha ez nem lett volna, akkor 940 milliós adózott eredményről számolhatott volna be a világ legnagyobb divatruházati lánca.

Az üzletek számát tekintve Oroszország volt az Inditex második legnagyobb piaca, ám a társaság összbevételéből csak 5 százalékos részt képviselt. Az Inditex fő riválisa, a svéd Hennes & Mauritz 4,77 milliárd eurós negyedéves forgalomról adott számot.