Stratégiai céljaival összhangban logisztikai üzletág elindításáról döntött a ViVeTech Nyrt. igazgatósága pénteken – jelentette be a Budapesti Értéktőzsde parkettjén kedden bemutatkozott társaság a börze honlapján.

A ViVeTech stratégiai célja, hogy kritikus infrastruktúra szolgáltatóknak és iparvállalatoknak nyújtson olyan magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat, amivel működési kockázataikat tudják felmérni, illetve saját kockázatkezelő megoldásainak segítségével csökkenteni, kezelni. Ezen megoldások jelenleg az alábbi főbb területekre koncentrálnak:

Humán kockázatok

Informatikai kockázatok

Fejlesztési kockázatok

Üzletmenet folytonossági kockázatok

Adat- és informatikai biztonsági kockázatok

A társaság stratégiai célja továbbá, hogy a jelenlegi és jövőbeni ügyfelei számára a fenti klasszikus működési kockázati területeken túl a napjainkban felerősödő kihívásokra is reagáljon, azokra megoldásokat keressen és nyújtson. Az elmúlt néhány év, illetve a pillanatnyi politikai és gazdasági helyzet is rámutatott kritikus – a tágabb gazdasági közösségünk, az Európai Unió által is kiemelten kezelt – kockázati területekre, energetikai és fenntarthatósági, környezetvédelmi kihívásokra.

Fotó: Soós Bertalan / BÉT

A ViVeTech közép távú céljai között szerepel egy zöld üzletág kialakítása, ami mind a társaság üzleti céljaival, kompetenciáival, ügyfélkörével, mind pedig társadalmi szerepvállalási elkötelezettségével (CSR) összhangban áll, továbbá segíthet ügyfeleinek az ESG keretrendszer kialakításában.

A zöld üzletág kialakításának előkészítéseként a társaság vizsgálja a belépési lehetőséget mind a zöld energetikai megoldások, energiatárolás, energiakiegyenlítési megoldások, mind pedig a fenntartható fejlődés, azon belül kiemelten a hulladékgazdálkodás területén.

Annak érdekében, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen az említett piacokra történő belépéshez, jelentősen fejleszteni kell a vállalat logisztikai, raktározási és egyéb fizikai eszközöket kezelni képes infrastrukturális hátterét. Ennek első lépése a logisztikai terület kialakítása, amit a társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával a végső funkciója eléréséig egy önálló profitcenterként kíván működtetni.

A logisztikai üzletág elindítása mintegy 50 millió forint induló ráfordítást igényel, beleértve ebbe a szükséges engedélyek megszerzésének költségét, valamint az induláshoz tervezett járművek induló vételár-részleteit.

Az üzletághoz kapcsolódóan a munkavállalók száma tervezetten 7 fővel bővül, a havi működési költség 11-15 millió forint között várható. A járművek beszerzése és az új munkavállalók felvétele folyamatban van, a tervezett kapacitás várhatóan június közepétől áll rendelkezésre.

A szállítási, szállítmányozási tevékenységből 2022-ben mintegy 300 ezer euró árbevétel elérését tervezi a ViVeTech. A tervezett ráfordítások és bevételek mellett az új tevékenység várhatóan nem befolyásolja érdemben az idei évre tervezett eredményességet.