Piros betűs ünnepnap az amerikai chipgyártó Qualcomm életében a szerda, csatát nyert a társaság az Európai Unió versenyhatósága ellen – írta a Reuters. A szabályozói hatóság négy éve szabott ki 997 millió eurós, mai árfolyamon 1,05 milliárd dolláros bírságot a Qualcommra, amiért a cég éveken át fizetett az Apple-nak, hogy a riválisok kizárásával csak a Qualcomm chip-jeit építse be a 2011 és 2016 között gyártott iPhone és iPad készülékekbe. Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke a 2018-as határozatot most megsemmisítette. Az ügynek nem biztos, hogy vége van, az uniós versenyhivatal fellebbezést nyújthat be a döntéssel szemben.