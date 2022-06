A recessziós félelmek erősödésével párhuzamosan válnak olcsóbbá az ipari fémek az árutőzsdéken.

A gazdasági konjunktúra egyik legjobb fokmérője, a számos területen használatos réz ára a múlt héten 11 százalékkal, tonnánként 8122 dollárra esett a londoni fémtőzsdén (LME).

A 16 hónapos mélységi rekordjáról hétfőn feltápászkodott ugyan a jegyzés, ám a két százalékos korrekció ellenére is a 2008-as válságéhoz hasonlóan gyenge negyedévet zár a réz kereskedelme. Eközben a nikkel 13 százalékot veszített, de az ón még rosszabbul járt, egy hét alatt 21 százalékkal lett olcsóbb, ami történelmi rekord a zuhanás mértékét nézve.

Fotó: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency via AFP

A főként ötvöző anyagként és korrózióvédelemben használt fém ára márciusi csúcsáról mára a felére csökkent, de az alumíniumtól a cinkig a legtöbb ipari fém jegyzése is meredek lejtőre állt. Olyannyira, hogy a Bloomberg ipari fémek ármozgását követő alindexe a negyedévben már 26 százalékot esett, ilyenre 2008 végén volt utoljára példa.

A recesszióra kevésbé érzékeny energetikai alindex 10, a mezőgazdasági alapanyagoké pedig 9,7 százalékkal esett április eleje óta. Az infláció ellen fellépő Fed közelgő újabb kamatemelései az amerikai fogyasztást is negatívan érintik, ez pedig az építőipart, az autó- és a tartós fogyasztási cikkek gyártását is visszaveti, azaz az ipari fémek fő felhasználási területeit.

Az ipari termelés globális mértekben megfigyelhető lassulása és kiváltképp a tavaszi újabb járványkorlátozások mellékhatásaként lecsökkent kínai kereslet véget vetett a fémárak szárnyalásának

és a hírügynökségnek nyilatkozó szakértők szerint az áresésnek még koránt sincs vége. Amelia Xiao Fu, a BOCI Global árupiaci stratégája úgy látja, hiába gyorsul fel a kínai ipar a második félévre, a régi csúcsokra már nem tudja felhúzni az alapanyagárakat.

Hozzátette, ha a többi jelentős gazdaság is a hanyatlás útjára téved, azzal jelentősen csökkentik az exportorientált Kína áruinak felvevőpiacát, nem lesz hova eladni az árut. Márpedig az európai feldolgozóipar kibocsátása két év után ismét csökkenésnek indult, Amerikában pedig 23 havi mélypontot mértek májusban.

A fémárak esése egyébként egybeesik a fizikai kínálat csökkenésével is, mivel az Oroszországgal szembeni nyugati embargó számos alapanyagból átmeneti hiányt okozott, aminek normális esetben felfelé kellene tolnia az árakat, és ez a Goldman Sachs elemzői szerint a közeljövőben be is következhet.

Hétfőn a kínai zárlatok feloldásáról szóló reménysugárra 1-2 százalék közötti emelkedéssel reagáltak a fémárak az LME-n, leszámítva a négy százalékkal dráguló nikkelt és a közel nyolc százalékkal ralizó ónt.