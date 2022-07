Hatalmas kedvezménnyel csábítja befektetőit a svéd Klarna Bank, amely már közel áll hozzá, hogy friss forrást vonjon be a piacról, ám olyan árfolyamszinten, amely mindössze 6,5 milliárd dollárra értékelné az egész startupot – írta pénteken a Wall Street Journal.

Fotó: Georg Wendt / dpa Picture-Alliance via AFP



Az új cégértékelés ugyanis a WSJ informátorai szerint 86 százalékkal alacsonyabb, mint a vállalat korábbi értékelése, ami jól mutatja, hogy a fintech-cégek jelenleg milyen kihívásokkal küzdenek. Egy nappal korábban a Forbes még arról írt, hogy 15 milliárdos értékeltség mellett lépnek be az új részvényesek a tőzsdén kívül működő cégbe. Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató amúgy június elején jelentette be, hogy a társaság leépíti munkatársai 10 százalékát .



A WSJ továbbá úgy értesült, hogy a svédországi székhelyű hitelezési és online fizetési szolgáltató nagyjából 650 millió dolláros tőkebevonásról tárgyal a Sequoia Capital által vezetett befektetői körrel, melynek már van amúgy érdekeltsége a cégben. A Sequoia Capital elnöke, Michael Moritz ugyanezt a tisztséget tölti be a Klarnánál is.



A cikk azonban figyelmeztet, hogy az üzlet még nem zárult le, és az utolsó pillanatban akadályba ütközhet.