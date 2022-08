Nehéz idők járnak a vezető amerikai és európai bankokra a hitelpiac legkockázatosabb területén, az akvizíciós kölcsönöknél. Egymilliárd dollárt írtak le az idei második negyedévben a legnagyobb amerikai hitelezők, köztük a Bank of America és a Citigroup, mert az emelkedő kamatlábak miatt nehezebben tudnak adósságot kihelyezni a befektetőknek és más hitelezőknek. Európában a Deutsche Bank és a Credit Suisse jelentett veszteségeket hasonló kitettség miatt.

Fotó: Getty Images

Bankárok és elemzők szerint a nagy amerikai és európai bankok a következő negyedévekben további 5-10 milliárd dolláros veszteséget szenvedhetnek el a tőkeáttételes hiteleken.

A Bank of America kitettsége a legnagyobb, mert három nagy felvásárlási ügyletet gardíroz: részt vesz a Citrix Systems szoftvercég 16,5 milliárd dolláros felvásárlásának finanszírozásában, ami az Elliott és a Vista akvizíciója. Emellett finanszírozza az Apollo Tenneco felvásárlását, ami egy 7,1 milliárd dolláros üzlet, valamint támogatta Elon Musk 44 milliárdos Twitter-felvásárlását is, amelyet a multimilliárdos visszalépése után felfüggesztettek. De a Twitter perel, és már az októberi tárgyalás időpontját is kitűzték.

A múlt század 80-as éveiben elterjedt akvizíciós stratégia, a Leveraged BuyOut (LBO), amikor is „kölcsönből” vásárolnak részvényeket, tavaly újra divatba jött.

Az alacsony kamatlábaknak és a gazdasági stimulusoknak köszönhetően újra dollármilliárdok keresték a helyüket a piacon, megkönnyítve az LBO-célú felhasználást is.

Tavaly a magántőke-társaságok néhány őszi hónap alatt közel 950 milliárd dollárt fektettek LBO-ügyletekbe, ami duplája volt a 2007-es csúcsév költésének.

A tőkeáttételes hitelek piacán a bankok jellemzően magasabb kockázatú kölcsönöket nyújtanak olyan befektetőknek, akik a kölcsönvett pénzeszközökkel vállalatokat akarnak vásárolni.

A piac lassulásával a bankok szigorították az új hitelekre vonatkozó feltételeket, miközben a meglévőket megpróbálják más hitelezők és intézményi befektetők között szétporlasztani.

Ha egy bank egy üzletet mindenáron a piacra akar tukmálni, akkor kénytelen lesz kedvezményt kínálni a befektetőknek – mondta Dan DeYoung, a Columbia Threadneedle alapkezelő magas hozamú és tőkeáttételes hitelek portfóliómenedzsere.

Fotó: Getty Images

A Dealogic adatai szerint most

a Goldman Sachs, a Bank of America és a Barclays a tőkeáttételes kivásárlási finanszírozás legnagyobb tengerentúli szereplője.

A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint a bankok jellemzően inkább eladják a hiteleket, mintsem tartanák azokat. Az idén szeptemberben és októberben 80-100 milliárd dollárnyi amerikai és európai tőkeáttételes kölcsönt akarnak szétteríteni, ám az ügyben érintett bankárok szerint a piaci anomáliák miatt késnek az ügyletek.

A piacot megzavarta az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed infláció elleni hadjárata.

A monetáris politika szigorítására vonatkozó tervek az idén éles eladási hullámot váltottak ki a fix kamatozású eszközök körében.

Mindannyian alábecsültük az inflációs cél fontosságát, és hogy ennek érdekében a Fednek mennyire agresszíven kell fellépnie – mondta Reutersnek egy New York-i vezető hitelbankár, hozzátéve, hogy

a tavalyi utolsó negyedévben a januárban, februárban vállalt kötelezettségeket már víz alá nyomták az egyre súlyosabb kamatterhek.

A tőkeáttételes finanszírozás jövedelmező volt az elmúlt években a nagy bankok számára, így a várható veszteségek sem lesznek túl riasztók – mondta Marc Cooper, a Solomon Partners vezérigazgatója. A vállalati pénzügyek egyes területeire specializálódott úgynevezett butikbefektetési bank első embere szerint

a nagy bankok csúnyán megütötték a bokájukat az elmúlt időszak volatilis piacán, de nem gond, leírják a veszteségeiket és játszanak tovább.