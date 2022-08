Nagyot fordult a Masterplast az utóbbi időben. Míg a koronavírus-járvány alatt az egészségügyi termékekre fókuszáltak, az építőipar felpörgésével és az energia átárazódásával a szigetelőanyagok gyártása került a középpontba a társaságnál. A rezsicsökkentés megnyirbálása pedig tovább növelheti a fő termékük iránti keresletet – mondta a cég vezérigazgatója a VG Podcastnak. Nádasi Róbert szerint újra lendületbe jöhetnek a lakásfelújítások, de most nem az esztétikai szempontok, hanem az energetikai modernizáció kerülhet előtérbe a lakosságnál. Hozzátette, a GKI-val közös kutatásuk is azt bizonyítja, hogy csaknem 800 ezer háztartáson végezhetnek el kisebb-nagyobb korszerűsítést az elkövetkező egy évben. A sok alapanyagot igénylő társasház-szigetelések is felpöröghetnek, ugyanis a Panelprogram során használt, legtöbbször 5 centiméter vastag szigetelés ma már nem elegendő.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A társaság rekordárbevételről szóló gyorsjelentést tett közzé. A bevételek a második negyedévben meghaladták az 57 millió eurót, a társaság jelentős exportőrként a forintárfolyam gyengüléséből is profitált. Nádasi Róbert szerint folytatják a beruházásaikat, osztalékfizetést egyelőre nem terveznek.