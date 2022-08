A nagy alapkezelők által negyedévente közzétett adatokból kiderül, hogy Soros György a technológiai részvényekre fogadott az elmúlt időszakban – írja a Bloomberg. A magyar származású üzletember befektetési alapja bevásárolt többek között az Amazon, a Salesforce és az Alphabet részvényeiből is, de az American Campus Communities nevű cégben is mintegy 200 millió dollárért vásárolt újabb részvényeket.

Fotó: Shutterstock

Soros továbbá úgy döntött, 20 millió dollárért Tesla részvényeket is vesz a portfólió június 30-i állapotát bemutató jelentés szerint, de 168 millió dollárért vásárolt az Allegheny nevű cég részvényeiből is. Az American Campus felvásárlását a Blackstone idén áprilisban jelentette be.

A milliárdos alapjának amerikai részvényekből álló része mintegy 4,6 milliárd dollárra rúgott a második negyedév végén, ami azt jelezheti, hogy Soros sokat vesztett a negyedév során, hiszen ez 664 millió dolláros csökkenést jelent az előző negyedév végéhez képest.

A nyomtatványban felsorolt eszközök összértéke is 22 milliárd dollár alá csökkent, noha a Bloomberg szerint az év elején még 28 milliárd dollár felett állt. Azonban miután Soros vagyona nagy részét eladományozta, az alap által kezelt portfólió jelentős része így az üzletember által létrehozott alapítványok vagyona, míg a befektető személyes vagyonát 8,5 milliárd dollárra becsülik.