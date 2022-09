A következő nyolc évben az OMV 160 ezer tonna, úgynevezett fenntartható repülőgép-üzemanyagot (SAF) szállíthat a Ryanair ausztriai, németországi és romániai bázisaira – közölte a két cég szerdán.

Fotó: Nicolas Economou / AFP



Ez a mennyiség az ír légitársaság szerint több mint 400 ezer tonnával csökkenti a cég szén-dioxid-kibocsátását, ami mintegy 25 ezer Dublinból Bécsbe tartó Ryanair-járat szennyezésével egyezik meg.

A Ryanair szerint a mai megállapodás is igazolja, hogy mennyire elkötelezett a célkitűzése iránt, amely szerint 2030-ra az összes általa felhasznált üzemanyag 12,5 százaléka SAF legyen, valamint hogy 2050-re zéró karbonkibocsátás mellett üzemeljen.

Thomas Fowler, a Ryanair fenntarthatósági igazgatója kiemelte, hogy az SAF kulcsszerepet játszik a légitársaság Pathway to Net Zero dekarbonizációs stratégiájában.



Az OMV a Ryanair kulcsfontosságú partnere Ausztriában, Németországban és Romániában, és Európa legnagyobb légi közlekedési cégcsoportjaként várakozással tekintünk a partnerség bővítése elé

– tette hozzá.

„Ez az egyetértési megállapodás nagyszerű lehetőség mindkét vállalat fenntarthatósági erőfeszítéseinek felgyorsítására. A fenntartható repülőgép-üzemanyag magymértékben csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, és örömmel dolgozunk együtt egy olyan erős partnerrel, mint a Ryanair” – tette hozzá Nina Marczell, az OMV alelnöke.

Az OMV részvényei Bécsben kora délutánig 0,7 százalékkal, 41 euró alá gyengültek, míg a Ryanair papírjai 1,5 százalékkal, 72 euró közelébe estek a dublini börzén.

Az OMV amúgy kedden a Lufthansával is hasonló üzletet kötött.