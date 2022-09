Bajban az orosz turisták, sorra tiltják ki a Mirt a török bankok

Törökország két legnagyobb bankja, az Isbank és a DenizBank is felfüggesztette az orosz Mir fizetési rendszer használatát, miután az Egyesült Államok figyelmeztetése szerint hamarosan szankciókat vethetnek ki a rendszer ellen. Mint ismert: a Mir használata azután terjedt el, hogy az orosz bankokat kitiltották a SWIFT-rendszerből.

Fotó: Tim Graham / Getty Images

A mostani döntés mögött az áll, hogy Washington részéről egyre nagyobb volt a nyomás Törökországra, hogy Ankara lépjen fel az oda menekített orosz vagyonok beáramlása ellen. Amerika szerint azok a bankok, amelyek engedik a Mir használatát, gyakorlatilag asszisztálnak az orosz vagyonok szankciók előli eltüntetésében.

Törökországban az állami tulajdonban lévő VakifBank, a Ziraat Bank és a Halkbank továbbra is elfogadja az ilyen ügyleteket.

A három bank közül egyedül az állami tulajdonú Vakif reagált a Financial Times érdeklődésére, ott azt közölték, hogy egyelőre nem döntöttek a fizetési rendszer sorsáról.

Törökország többször is kijelentette, hogy bár nem csatlakoznak a nyugati szankciókhoz, de azt is szeretnék elkerülni, hogy az oroszok rajtuk keresztül menekítsék ki a vagyonukat. Recep Tayyip Erdogan elnök továbbra is kettős játékot űz, hiszen NATO-tagként fegyverekkel támogatják Ukrajnát, de közben Vlagyimir Putyinnal is rendszeresen találkozik, hogy elmélyítsék a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat.