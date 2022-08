Az orosz Mir fizetési rendszert használó kártyákat hamarosan elfogadhatják az indiai pénzautomaták (ATM-ek) és fizetőhelyek (POS-ek) is – írta névtelen újdelhi forrásra hivatkozva az indiai Deccan Herald, miután a múlt héten Moszkvába látogatott Ajit Doval indiai nemzetbiztonsági tanácsadó.

Fotó: AFP

Moszkva azóta nyújtogatja szerte a világban a Mir csápjait, mióta az Ukrajna lerohanása miatt rá kivetett nyugati szankciók megnehezítették a fizetéseket a külföldre látogató és a külfölddel kereskedő oroszoknak. A Visa és a Mastercard kártyaszolgáltató márciusban hagyta ott az orosz piacot.

A szankciók azonban csak a világ egy részében végezték ki az orosz turizmust. A nem a Nyugathoz sorolt feltörekvő gazdaságok jelentős része nem csatlakozott a büntetőintézkedésekhez, sőt még fokozta is kereskedelmét az oroszokkal.

Két hete nagy megütközést keltett nyugaton, mikor a NATO-tag Törökország – elnöke és az orosz elnök személyes találkozóját követően – bejelentette, hogy öt bankja átvette és alkalmazza az orosz Mir fizetési rendszert. Egyesek még a szankciók kiterjesztését is javasolták a törökökre.

Hatalmas lépést jelentene a Mir számára, ha a törökök után az indiaiak is elfogadnák.

Szintén tárgyalások folynak ugyanerről az Indiához hasonlóan másfél milliárdos népességű Kínával és más országokkal is. (A kínai UnionPay rendszert Oroszország már a tavasszal befogadta.) Ha ezek mind sikerrel járnak, a korábban korlátozott földrajzi területen elfogadott orosz fizetési rendszer gyakorlatilag elérhetővé válna a világnépesség fele számára, bár GDP tekintetében ez még mindig a világ kisebb részét jelentené.

India esetében egyébként kölcsönös lépésről van szó, az oroszok is elfogadnák a jövőben az indiai RuPay fizetési rendszert.

Vlagyimir Putyin elnök Oroszországa már régóta készül a Nyugattól való függetlenedésre ebben a tekintetben is. A nemzeti fizetési kártyarendszert 2014 júliusában hozták létre, miután megérkezett a Moszkva elleni nyugati szankciók első lépcsője, akkor az Ukrajnához tartozó Krím annektálásáért.

Magát a Mirt 2015 decemberében indították el, és a forgalma rendkívüli mértékben felszökött az Ukrajna elleni támadás megindítását követő újabb szankciók hatására.

India azóta magára vonta az Egyesült Államok és más nyugati államok kritikáit, mert nem volt hajlandó hozzájuk hasonlóan erőteljesen elítélni az orosz agressziót, tovább kereskedett Oroszországgal, sőt még növelte is olaj- és szénimportját – írta az indiai lap.

Az indiaiak és az oroszok kiterjesztenék nemzeti fizetőeszközeik használatát is a kétoldalú kereskedelemben, és a rajtuk kívül Brazíliát, Kínát és Dél-Afrikát is magába foglaló BRICS csoport keretei közt közös nemzetközi tartalékvaluta létrehozásáról is tárgyalnak – tette hozzá.