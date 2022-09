Több érdekességet is tartogathat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) épp zajló kamatdöntő ülése. Egyrészt a közelmúltban már felmerült, hogy lassan véget ér a kamatemelési ciklus, miután nominálisan már most is nagyon magas a kamat, a 11,75 százalékos szint még világviszonylatban is kiemelkedő, nemhogy Európában. Ez persze annak köszönhető, hogy az MNB időben, a legtöbb jegybanknál korábban kezdte meg a kamatemelést, ugyanakkor időnként soron kívüli nagymértékű kamatemelésekre kényszerült a zuhanó forintárfolyam miatt.

A magas kamat óriási terhet jelent a költségvetésnek, miután az államadósság finanszírozása megdrágul, így a kamatemelésnek erről az oldalról van egy célszerű felső határa, miközben az infláció vélhetően csak átmenetileg lesz magasabb, mint a mostani jegybanki kamatszint.

Így nem lenne meglepő, ha valóban szóba kerülne a ciklus várható lezárása, miközben ma még 75–100 bázispontos emelést várnak a piaci szereplők. A másik különlegesség Matolcsy György jegybankelnök megszólalása lesz, ugyanis az utóbbi időben a kamatdöntő ülések után csak Virág Barnabás, az MNB alelnöke kommentálta az eseményeket. Nem kizárt, hogy a jegybankelnök is a ciklus közelgő lezárásával kapcsolatban fog információkat megosztani.

A forint árfolyama az euróhoz képest 407-es értéken várja a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának kamatdöntését, ami az utóbbi hónapokban kialakult nagyjából 395–415 közti sávon belül a gyenge oldalon van. A forint árfolyamát a magas kamat erősítené, azonban egyéb tényezők, mint például a fizetési mérleg hiánya, amelyet a megemelkedett gázár jócskán megdobott, kedvezőtlenül hatnak rá.