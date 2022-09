Nem áll le a jegybank a kamatemeléssel, de lassíthat az eddigi tempón

Ezúttal 75 bázispontos kamatemelés várható a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsától, amely kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését – tudtuk meg Varga Zoltántól, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzőjétől. A szakember szerint ezzel a lépéssel 12,50 százalékra emelkedhet az alapkamat mértéke a mostani 11,75 százalékról.

Közel lehet már a tetőpont, az elemző arra számít, hogy 2022 végén 13,75 százalékra ugorhat az irányadó ráta, majd az első negyedévben még néhány szigorító lépés jöhet.

A VG-nek Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató makrogazdasági üzletágvezetője azt mondta, szerinte továbbra sem lassít a jegybank az eddigi tempón, várakozása szerint az alapkamat az év végén 14,25 százalékra emelkedhet, majd jövő év első felében már enyhülhet a monetáris szigor.

Hogy melyik forgatókönyv érvényesül, az majd kedden kiderül, mindenesetre az MNB esetleges lassítására utalt Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a Közgazdász-vándorgyűlésen, ahol

kilátásba helyezte, hogy lassacskán véget ér a kamatemelési ciklus.

Fotó: Shutterstock

Persze mindez függ még az infláció alakulásától is, amely augusztusban a legutóbbi alapkamat-emelést követően is tovább emelkedett, a 15,6 százalékos ütem egy újabb 24 éves rekord döntött meg. Az elemzők pedig biztosra veszik, hogy a tetőpont az év végén 20 százalék közelében lehet, bár annyiban azért ma már jobb a helyzet, hogy időközben eldőlt, az év végéig meghosszabbítja a kormány az árstopokat. Ha nem így tett volna, akkor az inflációs csúcs 23-24 százalékra is nőhetne.

A forint árfolyama a nagy kérdés, amelyet továbbra is számos tényező befolyásol, ilyen például a földgáz világpiaci ára, a háborúról érkező hírek vagy az uniós források körüli vita.

Ha sikerül megállapodni, és a források nagyobb részéhez hozzájutunk, az év vége előtt erősödhet a forint

– jósolta Varga Zoltán, aki összességében arra számít, hogy a 390–415-ös tartományban mozoghat az euró-forint a következő időszakban, megállapodás esetén a 390-es szint felé indulhat, de szerinte arra nem érdemes várni, hogy azt letörné.