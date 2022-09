A vártnál gyengébb negyedéves eladásokról számolt be a svéd H&M csütörtökön, mivel a vásárlók az energia- és élelmiszerárak emelkedése miatt Európában is meghúzták a nadrágszíjat, és a világ második legnagyobb divatcikk-kereskedőjének a rivális Zarával is kőkemény piaci harcot kell vívnia.

Fotó: Sopa Images / Getty Images

A svéd csoport harmadik negyedéves nettó árbevétele ugyan az előző év azonos időszakához képest 3 százalékkal, 57,5 milliárd koronára (1 svéd korona = 38 forint) nőtt, ám elmaradt a Refinitiv elemzői konszenzusában – az augusztus végén lezárt negyedévre – prognosztizált 5 százalékos növekedéstől. Ráadásul helyi valutákban mérve az eladások 4 százalékkal csökkentek.

A harmadik negyedév szektortársainkhoz hasonlóan a fő piacainkon nálunk is gyengén kezdődött, de később javulást tapasztaltunk, az őszi kollekciók pedig már a tavalyinál jobban indultak

– közölte a H&M, amely javarészt Európában értékesíti termékeit.

Az ágazat számára nagy kihívást jelent az európai üzleti klíma, hiszen a háztartások pénzügyi nehézségei itt a legsúlyosabbak – írták az RBC elemzői egy befektetőknek szóló jegyzetben, hozzátéve, hogy a német iparági adatok szerint a boltok forgalma csökkent az utóbbi hónapokban.

A H&M teljesítménye jelentősen elmaradt a spanyol Inditex Csoporthoz tartozó piacvezető Zaráétól, amely változatlan árfolyamon számolva a július 30-án lezárt negyedévben 16 százalékos árbevétel-növekedést ért el – amint arról néhány napja beszámoltak.

A spanyol csoport növekedési üteme ugyanakkor 11 százalékra lassult az augusztus 1. és szeptember 11. közötti időszakban.



Az Inditexnél egyébként szerdán őszi áremeléseket helyeztek kilátásba, annak ellenére, hogy a kereslet csökkenésétől tartanak.

A H&M részvényei, amelyek a szerdai zárásig egy év alatt 36 százalékkal kerültek lejjebb, csütörtök délig újabb 1,4 százalékkal, 112 svéd korona alá estek.

Elemzők szerint az árfolyam esését fékezi a menedzsment megjegyzése az őszi kollekció fogadtatásával kapcsolatban.

A svéd cég szeptember 29-én teszi közzé komplett harmadik negyedéves gyorsjelentését.