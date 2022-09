Több mint 2 százalékkal erősödik a BUX 37 860 pontig, miután az előző napok kiadós zuhanása után igencsak túladottak lettek a főbb hazai részvények. A Mol, a Richter és a Telekom egyaránt nagyjából 3 százalékkal erősödnek, az olajpapír 2400 forinton cserél gazdát, a gyógyszerpapír 7360 forinton forog, a Telekomra 294 forinton kötnek. Az OTP 1,7 százalékos erősödéssel visszaemelkedett a fontos 8000 forintos szint fölé.

Fotó: Szabó Gábor / BÉT

A hazai papírok mai ugrása vélhetően annak köszönhető, hogy igen sokat este az elmúlt időszakban, erősen túladott lettek. Nem zárható ki emellett annak hatása, hogy a negyedév utolsó napján a nagyobb alapok bevásárolnak, hogy egy kicsit szebben mutasson a teljes negyedéves teljesítmény. Ez időnként az amerikai piacokat is erősen meg tudja mozgatni, bár ott az a jellemző, hogy erős negyedévekben teszik még szebbé a számokat, miközben most meglehetősen gyenge negyedévet zárnak a főbb indexek akkor is, ha ma érdemi emelkedés zajlik.

Az európai piacokon mérsékelt emelkedés tapasztalható, a főbb indexek 0,25–0,50 százalékos pluszt mutatnak, a negyedéven már itt is nehéz lenne szépíteni, hisz az augusztusi emelkedést teljes egészében visszaadták az indexek, és éves mélypontjaik közelében vannak.

A forint továbbra is rendkívül rossz állapotban van, lényegében összeomlott az elmúlt napokban, és nem tud magához térni: egy euróért 421–422 forintot kell adni.