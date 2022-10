Valószínűleg 2008 óta a legrosszabb évet zárják az idén az európai részvénypiacok, és az év végi korrekcióban sem érdemes már bízni, minden bizonnyal elmarad a Mikulás-rali – írták jegyzetükben a Bank of America és a Goldman Sachs stratégái.

Várakozásuk szerint a Stoxx Europe 600 index a jelenlegi szinten tartózkodik 2022 végén is, ezzel pedig mínusz 17-18 százalékos lehet az éves teljesítménye, ami 2008 óta a legrosszabb. A kockázatok várhatóan velünk maradnak az év hátralévő részében, és bár a brit politikai feszültség enyhülhet, a kötvényhozamok tovább emelkedhetnek, ami egyértelműen visszafogja a részvényárfolyamok növekedési kilátásait.

Az amerikai bankházak közül a Goldman szakértői a legborúlátóbbak az európai részvénypiacra nézve, szerintük további 10 százalékos esés várható a kontinens részvénypiacán.

Mindez nagy pálfordulás a fél évvel ezelőtti várakozásaikhoz képest, amikor stagnálást jeleztek előre, a gyorsuló ütemben emelkedő infláció, a jegybanki szigorítások, az ukrajnai háború, valamint az energiaválság keresztülhúzta a számításaikat. Rossz hír, hogy valószínűleg jövőre is marad a szembeszél, és azokban az európai országokban, ahol tartósan magasan ragad az infláció, ott a kereslet olyan szinten eshet vissza a termékek és szolgáltatások iránt, aminek súlyos következménye lesz a vállalati profitszámokban. Van még tér lefelé a kontinens részvénypiacán, a Stoxx 600 jelenleg ott áll, ahol 2020 novemberében.

A Bank of America stratégái szerint a harmadik negyedéves jelentési szezon egyelőre inkább kellemes meglepetésként értékelhető, de a befektetők láthatóan óvatosak, hiszen a profitszámok kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy látványos emelkedésbe fordítsa a tőzsdeindexeket. A bank stratégája, Milla Savova szerint hiába estek közel 20 százalékkal az idén a kontinens vezető részvényei, a jelenlegi árfolyamok még mindig nem árazzák a gazdasági növekedés megtorpanásával kapcsolatos aggodalmakat. Véleménye szerint

a vállalati profitok 20 százalékkal csökkenhetnek jövőre.

Még borúsabban látják a piaci kilátásokat a hedge fund menedzserek, a Financial Timesnak hétfőn az a Boaz Weinstein nyilatkozott, akinek a New York-i székhelyű alapja a legjobban teljesítők közé tartozott 2020-ban, és a legzűrösebb Covid-pánikot is sikeresen vészelték át.

Szerinte a globális részvénypiacok egy a japán példához hasonló, évtizedeken átívelő medvepiac felé zakatolnak.

A 4,8 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Saba Master hedge fund vezetője úgy látja, a globális jegybanki szigorítások miatt semmi ok az optimizmusra, jelenleg nincs arra esély, hogy a recesszió puha landolással párosuljon. Ha beigazolódik a várakozás, akkor a fejlett részvénypiacok a japán Nikkei 225 index mintázatát követhetik, amely még mindig 30 százalékkal az 1989-es történelmi csúcs alatt tartózkodik.