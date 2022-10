Németország közölte, hogy a szokásosnál kevesebb olaj érkezik a Barátság vezetéken, miután Lengyelországban szivárgást észleltek a vezetéken. A szivárgás a talaj felszínén is látszik, a helyszínen már dolgoznak a szakemberek. A Reuters szerint Németország ugyanakkor várja, hogy a lengyelek közöljék, mi okozta a sérülést, és mikorra várható a hiba elhárítása.

Lengyelország úgy véli, hogy nagyobb a meghibásodás esélye, mint hogy szándékos károkozásról lenne szó, mindenesetre az Északi Áramlat vezetékek szándékos megrongálása óta kiemelt figyelmet fordítanak a vezetékekre, arra számítva, hogy máshol is előfordulhat szabotázs az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan.

A német ellátást egyelőre nem veszélyezteti a mennyiség csökkenése az ország gazdasági minisztériumának szóvivője szerint, a két német finomító, amit a vezeték táplál, továbbra is működik, de ha elhúzódik a hiba elhárítása, a schwedti finomító bajba kerülhet, mivel egyelőre alig kap olajat más forrásból. Németország év végéig szeretné megszüntetni az orosz olajimportot az uniós szankcióknak megfelelően, azonban a schwedi finomítót továbbra is Barátság vezeték lengyel ága fogja ellátni, mivel az olaj Gdansk kikötőjébe fog érkezni, így a vezeték most megsérült szakasza továbbra is kulcsfontosságú lesz.

Németország mindeközben elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát, hogy nyissák meg az Északi Áramlat 2 működőképesen maradt ágát, és azon keresztül szállítana gázt Oroszország a tél folyamán. A németek szerint ha Oroszországnak szándékában állt volna gázt szállítani, akkor azt a Északi Áramlat 1-en megtehette volna, amíg a vezeték nem sérült meg.