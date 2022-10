A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 1490,87 pontos, 3,88 százalékos emelkedéssel, 39 911,20 ponton zárt.

A vezető részvények kivétel nélkül erősödtek: közülük is kiemelkedett a Mol, amely 6,41 százalékos pluszban, 2624 forinton zárta a napot. Az elmúlt napokban gyengélkedő OTP is nagyot, 3,28 százalékot erősödött, és 8250 forintnál fejezte be a kereskedést. Hasonló mértékben, 3,31 százalékkal, kereken 7800 forintig erősödött a Richter, és a Telekomnak is sikerült épp elérnie a 300 forintos árfolyamot, miután 1,35 százalékot szedett magára a nap folyamán.

A kisebb papírok közül a Rába nyújtott igazán kiemelkedőt, a részvény árfolyama óriásit, 8,9 százalékot erősödött egyetlen nap alatt, így 1405 forintig sikerült eljutnia.