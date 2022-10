A tartósan magas infláció és az emelkedő hozamkörnyezet rányomja a bélyegét a gazdaság teljesítményére, ezzel együtt pedig a tőkepiaci kilengéseket is felerősíti, a fennálló geopolitikai kockázatokkal együtt mindez most a menekülőeszközöknek kedvez – írják az Erste Group szakértői a bankház friss, negyedik negyedévre kitekintő tőkepiaci stratégiájában.

Fotó: Bryan R. Smith / AFP

A jelenlegi környezetben a közép- és hosszú lejáratú amerikai állampapírok vonzó befektetési lehetőségeket kínálnak, a kockázatos eszközöknél pedig a diverzifikált befektetési stratégia követését javasolja a pénzintézet.

A globális részvénypiacok az év hátralevő részében magas volatilitás mellett oldalazhatnak a bankház prognózisa alapján, miközben az amerikai piac felül-, az európai tőzsdék pedig alulteljesítők lehetnek.

A jelenlegi gazdasági környezetben a defenzív szektorok – mint az egészségügy vagy a nem ciklikus fogyasztói cikkeket gyártók – papírjait érdemes felülsúlyozni, emellett a minőségi, magas osztalékhozamot kínáló részvények is vonzóak lehetnek.

A két fent említett szektor mellett pozitívak a technológiai és az energiarészvények árfolyamkilátásai is, globális szinten akár öt százalékos emelkedés is jöhet ezekben a hátra lévő három hónap során. Ezzel szemben a közmű-, távközlési és pénzügyi vállalatok, valamint az ipari és a nyersanyagszektor képviselői a tartós fogyasztási cikkek gyártóival együtt lejtőre kerülhetnek a világ tőzsdéin.

Európával szemben érdemesebb lehet a tengerentúli részvények között keresgélni, kontinensünkön ugyanis a háború következtében meredeken dráguló energia és a magas infláció a céges profitmarzsokat is nyomás alatt tarthatja, miközben globális versenyképességüket is jelentősen csorbíthatja. Az európai tőzsdéken további öt százalékos esés is jöhet.

Az Egyesült Államokban viszont hasonló értékű emelkedésre van kilátás, főként azért, mert a vállalati eredmények a várható lassulás mellett is a pozitív tartományban maradnak. A negatív reálkamat-környezetben a defenzív szektorok és a magas osztalékot fizető részvények lehetnek itt befutók, a már eleve magasan árazott növekedési papírokat viszont itt is jobb mellőzni.

Szűkebb térségünk, a kelet-közép-európai régió növekedési kilátásai ugyancsak meglehetősen visszafogottak, az Erste szerint az alacsony értékeltségi szinteken stabilizálódhatnak a részvényárfolyamok, nem valószínű ugyanakkor, hogy ez egy gyors fellendülésnek ágyazna meg. A cseh piacra óvatosan optimista a bankház, a lengyel részvényeket pedig kifejezetten vonzónak látja. Hazánkkal kapcsolatban az egyre növekvő politikai kockázatokat hangsúlyozza az Erste.

A feltörekvő piaci nagyágyúk közül a kínai részvények historikusan alacsony értékeltségét a gazdasági, politikai és geopolitikai bizonytalanságok miatt indokoltnak látják Bécsből, és ebben a tekintetben várhatóan az előttünk álló néhány hónap sem hoz pozitív fordulatot. Az ugyancsak olcsó brazil tőkepiacon, valamint a viszonylag magasan árazott indiai részvényekben ugyanakkor lát fantáziát a pénzintézet.