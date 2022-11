Az idei év egyik leggyengébben teljesítő valutája a ghánai cedi, amely közel 60 százalékot veszített értékéből. Ghána azonban Afrika második legnagyobb aranytermelője, s a múlt héten utasították a nagy bányászati ​​vállalatokat, hogy január 1-jétől adják el az általuk finomított fémek 20 százalékát a központi banknak. Nemesfém-tartalékokat próbál felhalmozni, hogy üzemanyagot importálhassanak. Az ország évente 4,8 milliárd dollárt költ üzemanyag vásárlásra. Ez az ország importjának közel fele. Ám

az év elején még nagyjából hat cedibe került egy dollár, míg most közel 15 cedit kérnek érte.

Az ország devizatartalékai 38 százalékkal, 6,7 milliárd dollárra csökkentek, ami mindössze 2,9 havi import fedezésére elegendő, szemben az egy évvel korábbi 10,8 milliárd dollárral.

Fotó: Jenny Matthews / Getty Images

Jövő októbertől minden import olajtermékért arannyal fizetünk

– mondta Kabiru Mahama, Mahamudu Bawumia alelnök gazdasági tanácsadója. Hozzátéve: a kormány előszerződésről tárgyal a dubaji székhelyű Emirates National Oil Co. (ENOC) olajtársasággal, de nyitottak más olajmultik felé is. Míg Steve Opata, a Bank of Ghana pénzügyi piacokért felelős vezetője hétfőn egy interjúban úgy fogalmazott: az ENOC érdekelt abban, hogy finomított olajat adjon aranyért.

Az ENOC ugyanakkor cáfolta, hogy olaj-arany cseréről tárgyalna Ghánával.

Ez teljesen alaptalan állítás, erről a témáról nem tárgyaltunk – hangsúlyozta az ENOC képviselője a Bloombergnek kedden.

Az Emirátusban – bírálói szerint –, a szabályozási hézagok lehetővé teszik a pénzmosásra használt és a háborús övezetekből kicsempészett nemesfémek kereskedelmét, bár a dubaji árutőzsde mindig cáfolja ezeket az állításokat. És tavaly óta az aranykereskedést is integrálták a pénzmosás elleni információs rendszerbe.

Októberben az infláció 40,4 százalék volt Ghánában.

A jegybank 250 bázisponttal, 27 százalékra emelte az alapkamatot,

ami 19 éves rekord. A Bank of Ghana 60 év után először, tavaly kezdett aranyat vásárolni a bányászati ​​cégektől, hogy feltöltse tartalékait.

Az olajimport dollárigénye a devizatartalékok csökkenése mellett a cedi leértékelődésével jár, s növeli a megélhetési költségeket – írta Facebook-bejegyzésében Bawumia alelnök. Szeptemberben a ghánai államadósság 49 milliárd dollárt tett ki, ami a bruttó hazai termék 76 százaléka. Múlt héten a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy