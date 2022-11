A vezető részvények közül az OTP esetén van tér rövid távon felfelé, míg a MOL grafikonján a 2 500 forintos ellenállásra érdemes figyelni, melynek áttörése nagyobb emelkedést hozhat. A Richter fontos ellenállásnál akadt el, a Magyar Telekom technikai képe viszont pozitív.

Szűk tartományban mozog az OTP árfolyama: felfelé is van még tér, amennyiben sikerülne a 9 ezer forintos szint felett zárni, elérhető lehet a 9 360 forintos ellenállási szint. Ugyanakkor meghatározó támasz csak 8 571 forintnál található, az 50 napos mozgóátlag. Az indikátorok nem mutatnak irányt, de amennyiben a nemzetközi befektetői hangulat is lehetővé teszi, az emelkedésnek van nagyobb esélye.

Továbbra is jól szerepel a Richter, most viszont fontos ellenálláshoz ért a jegyzés, amely az emelkedő trendcsatorna felső trendvonala 8 250 forintnál. Amennyiben a későbbiekben sikerülne áttörni, elérhető lehet a 8 400-8 500 forintos tartomány is, az RSI indikátor alapján még lehet tér felfelé. Negatív korrekció esetén az első fontosabb támasz 7 945 forintnál húzódik.

A MOL árfolyamában nincs érdemi változás, továbbra is a 2 400-2 500 forintos, szűk tartományon belül mozog a jegyzés. Jelenleg a 30 napos mozgóátlag is gyengébb ellenállást képez 2 469 forintnál. Amennyiben a későbbiekben sikerül áttörni a 2 500 forintos szintet, minimum 130 forintos emelkedés jöhet. Péntek hajnalban teszi közzé a vállalat a második negyedéves eredményeit, ami nagyobb mozgást indíthat.

Végre sikerült kitörni a Magyar Telekom árfolyamának, és rögtön el is szaladt 300 forintig, ahol megakadt a mozgás. Negatív korrekció indult, a 30 napos mozgóátlag közelében érdemes lehet a vételi lehetőségeket keresni, mely jelenleg 291,75 forintnál húzódik. A következő emelkedő hullámban az árfolyam áttörheti a 300 forintos szintet, és elérhető lehet a 310 forintos ellenállás.