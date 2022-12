Hol van már az októberi 150 körüli dollár-jen árfolyam, mely 30 éves csúcsot jelentett, s a piac azt találgatta, hogy interveniálnak-e a tokiói jegybankárok. A héten a dollár-jen árfolyama is átlépte a 200 napos mozgóátlagot, 134,49-nél. Bár a befektetők látókörébe kerültek, a 131,56-nál és 129-nél húzódó támaszok, de a technikai indikátorok már a túladottságot, s a közelgő korrekciót jelzik. Mindenesetre, a jen novemberben 6,5 százalékot erősödött a dollárral szemben. Ha korábban a jen gyengélkedését elemezték a szakértők,

most a japán fizetőeszköz izmosodása igényel magyarázatot.

Fotó: Shutterstock

A jen erősödése az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve üzeneteivel hozható összefüggésbe, melyek az elmúlt hetekben arra utaltak, hogy lassítják a kamatemelések ütemét.

Korábban a tokiói jegybankárok árral szemben úsztak.

Emlékezetes momentum volt a Fed nyárvégi jegybankár konferenciáján Jackson Hole-ban, ahol Jerome Powell erősen héja hangvételben beszélt, Kuroda Haruhiko, a Bank of Japan kormányzója azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy panelbeszélgetésben a hallgatóság soraiból szinte galambként turbékolt.

A japán jen és a tokiói részvénypiac profitálhat abból, ha közeledik egymáshoz az amerikai és a japán monetáris politika.

Persze, a japán álláspont eddig is érthető volt, amennyiben az októberben meglódult infláció is csupán 3,7 százalék volt, év per év alapon.

A tokiói tőzsde egyik kiemelt mutatója, a Topix idén a világ egyik legjobban teljesítő tőzsdeindexe. Annak ellenére, hogy a referenciaérték meglehetősen lapos. Egy éves horizonton majdnem zérus az elmozdulás. Az idei teljesítménye közel 4 százalékos visszaesés, míg 6 hónapra visszatekintve, bő 1 százalékos emelkedésről beszélhetünk. De az amerikai széles piacot leképező S&P 500 az idén 14 százalékot zuhant. Az MSCI China pedig 27 százalékot veszített értékéből. Eddig mégsem élvezhették az árfolyamelőnyöket a japán részvénypiac befektetői, mert a jen 15 százalékos gyengülése a dollárral szemben, felfalta a Topix index előnyét az amerikai piaccal összevetve.

Nem véletlen, hogy

a külföldi befektetők idén eddig nettó 2,2 ezer milliárd jent, azaz 16 milliárd dollárnak megfelelő japán részvényt adtak el.

Ezzel szemben, ahogy magához tért a jen, mindjárt érdekesebb lett a külföldi befektetőknek a tokiói tőzsde. Az elmúlt 2 hétben nettó tőkebeáramlás volt a japán részvénypiacon. Az erősebb deviza ugyan a japán exportőrök előnyét elhalványítja, de segíthet ellensúlyozni az importfüggő ország növekvő nyersanyagköltségeit.