Ahogy azt reméltük, az FDA, az amerikai gyógyszerhatóság jóváhagyta a Vraylart (cariprazine) az antidepresszánsok kiegészítő terápiájaként, súlyos depressziós rendellenességek kezelésére.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A jóváhagyás a Vraylar negyedik javallata, amelyet a súlyos depressziós rendellenességek kiegészítő kezeléseként bizonyított hatékonysága, jól megalapozott tolerálhatósága, valamint az I. bipoláris zavarhoz kapcsolódó depressziós epizódok eredményes kezelése támaszt alá. Világszerte több mint 8000 beteget kezeltek cariprazine-nal, húsznál is több klinikai vizsgálat során, amelyek a cariprazine hatékonyságát és biztonságosságát mutatták a pszichiátriai rendellenességek széles körében.

A Vraylar egy az AbbVie és a Richter Gedeon által közösen kifejlesztett, szájon át szedhető, naponta egyszer adható atípusos antipszichotikum, amelyet súlyos depressziós rendellenességek antidepresszánsainak kiegészítő terápiájaként hagytak jóvá felnőtteknél az I. típusú bipoláris betegséggel összefüggő depressziós epizódok kezelésére, bipoláris depresszió kezelésére felnőtteknél, valamint az I. típusú bipoláris zavarhoz kapcsolódó mániás vagy vegyes epizódokban szenvedő felnőttek akut kezelésére. A Vraylar skizofrénia kezelésére is engedélyezett felnőtt betegek esetén.

Sorsdöntő keresztútnál a Richter – A színfalak mögött új csodagyógyszer készülhet Hosszabb távon lépnie kell a menedzsmentnek, hiszen a jelenlegi sztárkészítményének szabadalma 2029-ben lejár, ami egy drasztikus bevétel- és eredményzuhanást eredményez majd – mondta Vágó Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője.

A Vraylar súlyos depressziós rendellenességek kiegészítő terápiáként való jóváhagyását követően a Vraylarból származó várható bevételekre vonatkozó becslésünket felülvizsgáltuk, és növeltük a Vraylarra vonatkozó csúcsértékesítési becslésünket is, 2,88 milliárd dollárról 3,63 milliárdra.

Ennek megfelelően a Vraylarból származó jövőbeli pénzáramok jelenértékére vonatkozó, Richterre vonatkozó becslés részvényenkénti 5725 forintról 6020 forintra változott, így a gyógyszercég értékeltségének több mint a felét ez a termék adhatja.

Az AbbVie vezérigazgatója szerint a Vraylar csúcsértékesítése a 4 milliárd dollárt is elérheti, súlyos depressziós rendellenességekkel kapcsolatos alkalmazás nélkül is. Ha ezt az optimista értékesítési prognózist beépítjük az eredménymodellünkbe, a súlyos depressziós rendellenességekkel kapcsolatos indikációra vonatkozó új értékesítési becslésünkkel együtt, akkor a Vraylar belső értéke részvényenként 8595, a Richter részvényenkénti belső értéke pedig 12 595 forintra ugrana, így továbbra is optimisták vagyunk a magyar gyógyszerpapírral kapcsolatban.