Látványos felfutás előtt áll a Richter eredménye, amennyiben pár héten belül a Vraylar újabb indikációban kaphat zöld jelzést az FDA-től. Hosszabb távon ugyanakkor a menedzsmentnek lépnie kell, hiszen a jelenlegi sztárkészítményének szabadalma 2029-ben lejár, ami egy drasztikus bevétel-és eredményzuhanást eredményez majd – mondta Vágó Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szakértő szerint a háttérben már gőzerővel dolgoznak egy új molekulán, ami szintén az idegrendszeri panaszokra kínálhat majd gyógyírt. Noha nem tudni, hogy milyen szakaszban jár a fejlesztés, ám az Vágó szerint igencsak bíztató, hogy az Abbvie-vel közös projektről van szó, ami akár fel is gyorsíthatja az egyébként időigényes folyamatokat.

A Richter idén remek évet zárhat, a forint árfolyamától is segítve jelentős profitemelkedést realizálhat a cég, bevételi oldalon a 700 milliárd forint fölötti összeg könnyedén meglehet, míg az eredmény 170 milliárdot tehet majd ki.

Éppen ezért meglepő a szakértő szerint, hogy a részvények árfolyama nem tükrözi a fundamentumokat, azaz a befektetők az indokoltnál sokkan nagyobb diszkontot alkalmaznak a Richterre, noha az, aki Richtert vesz, az tulajdonképpen devizát vesz. Vágó szerit jót tenne a befektetői bizalomnak, ha a menedzsment nagyvonalúbb lenne, és a jelentős készpénzállomány terhére némi extraosztalékot is kifizetnének. A legfrissebb elemzésében vágó 10 ezer forint fölötti célárat határozott meg, ami a jelenlegi árszinteken 25 százalék körüli felértékelődési potenciállal kecsegtet, így normál osztalékkal számolva is meglehet az éves 30 százalék körüli hozam. A rózsaszín szemüveget levéve itt érdemes megjegyezni, hogy érdemi extraosztalék kifizetésére eddig még nem volt példa a Richter esetében. A Richter árfolyamának megindulásához ugyanakkor az is kell, hogy a magyar kormány megállapodásra jusson a Brüsszellel az uniós forrásokról.