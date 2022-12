A Richter amerikai kereskedelmi partnere, az AbbVie pénteki bejelentése szerint az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) engedélyezte a Vraylar (kariprazin) alkalmazását antidepresszánsok kiegészítő terápiájaként a major depressziós zavar (MDD) kezelésére felnőtteknél. A hatékonyságot és a tolerálhatóságot az AbbVie által benyújtott klinikai adatok igazolták.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

De miért fontos mindez a Richternek?

A kariprazine nevű hatóanyagot a Richter kutatói fejlesztették ki, és ez a magyar központú gyógyszergyártó legfontosabb készítménye. Az Egyesült Államokban eddig már három indikációban engedélyezték, mostantól ez újabb terápiás területtel egészül ki. Így értelemszerűen a termék amerikai forgalma is megugorhat (enélkül is évi 20-25 százalékkal nőtt), amely után a Richter közel 20 százalékos részesedést kap, ami tiszta üzemi profitként jelenik meg a könyvekben.

A bejelentés hordereje kifejezetten nagy, hiszen az FDA engedélyével a Vraylar jelenleg az egyetlen antidepresszáns, amelyet az Egyesült Államokban engedélyeztek a depresszió leggyakoribb formáinak (MDD és az I-es típusú bipoláris zavarhoz társuló depressziós epizódok) egyszerre való kezelésére. A piac nem kicsi, az MDD-tünetek minden ötödik amerikai felnőttet érintenek.

Kiegészítő kezelésként is sokat hoz a konyhára

Az AbbVie az idén 2,2 milliárd dollár forgalmat vár a készítménytől, ha sikerül, akkor körülbelül 407 milliót fizetnek a magyar cégnek, ami a pénteki keresztárfolyam alapján 156 milliárd forint, és az idei évi értékesítésben az MDD-kezelés még nem is szerepel. Jó hír továbbá, hogy az AbbVie a csúcsértékesítési évre 4 milliárdos célt lőtt be, ami a friss bejelentés szerint máris módosításra szorul, az MDD-terápiás területtel kiegészülve a Vraylarból a rekordévben (a várakozások szerint 2027-ben) a korábbi célértéknél is több fogyhat.

Az, hogy a Vraylar bevethető lesz antidepresszánsok kiegészítő kezelésében, azért fontos, mert ha a depresszió egyes tünetei egy antidepresszáns szedése mellett is fennállnak, akkor egy más típusú gyógyszer – azaz kiegészítő kezelés – hozzáadása a meglévő kezeléshez segíthet – olvasható az AbbVie közleményében.

A Richter árfolyama (forint)

„Amikor a cariprazine fejlesztésének korai szakaszában voltunk, arra összpontosítottunk, hogy olyan vegyületet tervezzünk, amely a mentális betegségek tünetegyüttesét lefedi, és a dopamin D3 receptorra hat – mondta dr. Greiner István, a Gedeon Richter kutatási és fejlesztési igazgatója. – Bár a skizofrénia és a bipoláris mániás, valamint vegyes epizódok voltak az első indikációk az amerikai piacon, nagy örömünkre szolgál, hogy a cariprazine a major depressziós zavarban (antidepresszáns kiegészítéseként) is bizonyít.”

A Vraylart érintő szintlépésről szintén pénteken írt Vágó Attila, a Concorde vezető elemzője. A kilátásokról megjegyezte:

A GlobalData előrejelzése szerint 2029-re a Vraylar 741 millió dolláros értékesítést ér el az MDD-piacon az Egyesült Államokban, az öt fő európai piacon, Japánban és Kanadában. Ha valóban így alakul, a Richter minimum 120 millió dollár (46 milliárd forint a jelenlegi árfolyamon számolva) további jogdíjra számíthat az AbbVie-től, amely a 2029-re várható tiszta EBITDA mintegy 15-20 százalékát teheti ki.

A szakértő úgy látja, hogy a jóváhagyás 280 forinttal (kb. 3 százalék) növelheti a cég a jelenlegi (12 hónapos), 10 475 forintos célárát.