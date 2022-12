A pénteki esést követően

hétfőn folyatódott az amerikai részvénypiacok lejtmenete.

A bankoktól a technológiai vállalatokig minden részvénycsoportnak esős napja volt. A széles piacot leképező S&P 500 0,9 százalékot esett. A klasszikus Dow Jones 0,49 százalékkal került lejjebb. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite 1,49 százalékot zuhant. Egyre sanszosabb, hogy a részvények decemberben mínusszal zárnak, ami ritkán fordul elő, mert az év végi portfólió átrendezések a szabadságolások miatt illikvid piacon általában felhúzást eredményeznek.

Az S&P 500 1928 óta a decemberek 73 százalékában emelkedett, míg most a pénteki zárásig 5,6 százalékot esett ebben a hónapban.

Fotó: Spencer Platt

Nagy nyomás nehezedik most a piacokra. A jegybankárok világszerte arra figyelmeztettek, hogy az infláció elleni küzdelemben a közelmúltban elért eredmények ellenére is hosszabb ideig kell magasabb szinten tartaniuk a kamatlábakat. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom adatai is a recessziós aggodalmakat táplálták. Míg a Covid-19 esetek megugrása Kínában kérdéseket vetett fel a pandémiás korlátozások közelmúltbeli lazításával kapcsolatban.

A Facebook anyavállalata,

a Meta 4,14 százalékot zuhant

, miután az Európai Unió a Marketplace szolgáltatásához kapcsolódó trösztellenes jogsértésekkel vádolta meg. A

Walt Disney részvényei 4,77 százalékot szánkáztak

, mert legújabb filmje, az "Avatar: A víz útja" a vártnál kevesebb pénzt termelt a debütáló hétvégén.

Az amerikai kötvényhozamok, amelyek idén a Federal Reserve kamatemelései miatt szárnyaltak, tovább emelkedtek. A 10 éves kincstárjegyek hozama 3,584 százalékra nőtt hétfőn a pénteki 3,481 százalékról.

A WSJ dollárindex, amely a dollárt egy valutakosárral méri, 0,1 százalékot csökkent.