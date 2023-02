Lemondott az Elara Capital nevű londoni hedge fundban betöltött igazgatótanácsi tisztségéről Jo Johnson, Boris Johnson volt brit miniszterelnök testvére, miután a Hindenburg Research nevű, shortokra specializálódott alap az Adani csoportról írt jelentésében az Elara is meg lett említve.

Jo Johnson testvére kormányának is tagja volt.

Fotó: Leon Neal / Getty Images

Többek között az Elara vezette az indiai behemót által szerdán lefújt másodlagos részvénykibocsátás jegyzését, ám a Hindenburg figyelmét a cég eszközkezelő részlege keltette fel. A shortkereskedő szerint a londoni cég Mauritiusban létrehozott alapokon keresztül segítette az Adani csoport részvényeinek a manipulációját, és segített elrejteni azt is, hogy ezek a források mennyire szorosan kötődnek az Adani családhoz. A több mint százoldalas jelentés

két névtelen Elara-dolgozót is idéz, akik azt állítják, hogy a mauritiusi alapokat azért hozták létre, hogy eltüntessék, kik állnak mögöttük.

Az Adani ugyan még a Hindenburg írásánál is hosszabb, 413 oldalas dokumentummal igyekezett cáfolni a vádakat, ám a piacok a shortosok állításainak hittek inkább. Az Elara egyik nem ügyvezető igazgatója, a közgazdász Meghnad Desai a Financial Timesnak nyilatkozva is erre hívta fel a figyelmet.

A 2002-ben alapított Elara egyébként több mauritiusi bejegyzésű alapot hozott létre, amelyekből kettő is jelentős részvényese az Adani csoport cégeinek, sőt, ezek közül

az Elara India Opportunities Fund által Indiában befektetett 3 milliárd dollárjából tavaly decemberben 99 százalékot tettek ki a különböző Adani-cégek részvényei.

A londoni hedge fund a tavaly márciusig tartó pénzügyi évben nyeresége 60 százalékát tulajdonította mauritiusi tevékenységének.

Az Elara azonban nem csak az indiai gazdagok által kedvelt Mauritiuson, de Indiában vagy épp Bermudán is hozott létre leányvállalatokat. Jo Johnson lemondásáról szóló közleményében arról írt, hogy azért csatlakozott tavaly a céghez, hogy a brit–indiai befektetési és kereskedelmi kapcsolatokat segítse, ám rá kellett jönnie, hogy nem rendelkezik elegendő szaktudással a pénzügyi szabályozások terén posztja betöltéséhez.