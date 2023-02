A vártnál alacsonyabb nettó nyereségről számolt be kedden az euróövezet legnagyobb kereskedelmi bankja, a francia BNP Paribas a negyedik negyedévre, mivel a kockázati és a működési költségek megugrása lerontotta a bevételnövekedés kedvező hatását.

Fotó: NurPhoto

A pénzintézet ennek ellenére az idei évre ötmilliárd eurós részvény-visszavásárlási programot jelentett be, és megemelte a következő évekre szóló profitcélját is.

A BNP Paribas negyedik negyedéves nettó nyeresége 6,7 százalékkal, 2,15 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához mérten, miközben a Refinitiv elemzői konszenzusa előzetesen 2,37 milliárd euróra tette a lécet.

A visszaesésben az átszervezési és informatikai kiadások mellett főként a magasabb kamatok miatt 52 százalékkal, 773 millió euróra növekvő, rossz hitelekre félretett céltartalék volt a ludas.

A menedzsment szerint amúgy még mindig alacsonyak a cég kockázati költségei, hozzátéve, hogy az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató – amely a bank sokkokkal szembeni ellenálló képességét jelzi – december végén 12,3 százalék volt.

A szolvenciamutatót nagyban javította az amerikai lakossági bankolással foglalkozó Bank of the West eladása, amiből 16,3 milliárd dollárt kasszíroztak a franciák. Nem mellesleg, ebből a február 1-jén lezárt tranzakcióból finanszírozzák az 5 milliárd eurós részvény-visszavásárlás nagy részét is.

A visszavásárlás két részletben valósul meg, az első, 2,54 milliárd eurós tételre már meg is kérték az Európai Központi Bank hozzájárulását.

Szintén a Bank of the West eladásából származó bevétel, emellett pedig az euróövezeti kamatemelkedésből származó több mint 2 milliárd eurós többletbevételre vonatkozó várakozások következtében javította 2022–2025-ös időszakra vonatkozó eredménycéljait a bankház.

A frissített várakozás szerint a nettó profit éves átlagban több mint 9 százalékkal nőhet a hároméves periódusban, a tőkearányos megtérülés (ROTE) pedig elérheti a 12 százalékot.

Korábban csupán 7 százalékot meghaladó profitbővüléssel és 11 százalék körüli ROTE-val számoltak.

A BNP Paribas részvényei délelőtt 1,6 százalékkal, 61,7 euróra drágultak.