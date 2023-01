A német hatóságok átkutatták a BNP Paribas frankfurti irodáját kedden az évszázad rablásaként jellemzett adócsalási ügyben. A mintegy 130 embert felvonultató akcióban ügyészek, adónyomozók és rendőrök is részt vettek, és három német tartományban magánlakásokat is átvizsgáltak dokumentumok után kutatva.

Fotó: Shutterstock

A 2017-ben kirobbant ügy kapcsán a hatóságok már tartottak razziát egy sor nemzetközi bank irodájában, jártak már a Deutsche Bank, a Barclays, a JPMorgan vagy épp a Morgan Stanley frankfurti székhelyén is.

Az Európa-szerte több száz bankárt, ügyvédet és pénzügyi közvetítőt érintő ügyben most a francia pénzintézet 58 jelenlegi és volt alkalmazottját vizsgálták,

akik gyanúsítottak az osztalékot fizető (cum) és nem fizető (ex) részvényekkel kapcsolatos trükközésről cum-ex-ügynek elnevezett bűncselekményben – számolt be az esetről a Handelsblatt. Az adócsalók a részvények gyors cseréjének köszönhetően többszörösen igényelték vissza az ehhez kapcsolatos adókat, akár több tízmilliárd euró értékben is.

Az ügy nem csupán Németországot, de számos más országot is érint, az ügyészség legalább 1500 ember és számos nemzetközi bank közreműködését is vizsgálja az ügyben. Az eset kapcsán felmerült Olaf Scholz érintettsége is, és több bankárt már el is ítéltek a bíróságon. A szövevényes ügyben a nyomozás kontinenseken is keresztülível, a módszer egyik értelmi szerzőjét például Dubajban tartóztatták le.

A BNP Paribas-nál tartott razzia nem meglepő, hiszen a francia bank neve már azon a wuppertali adóhatóságnak átadott adathordozón is szerepelt, amelyet a 2015-ben 5 millió euróért adott el a szivárogtató.